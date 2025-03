Estamos sufriendo, basta de que silencien nuestras voces: Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás

El grupo terrorista Hamás reveló un video como prueba de supervivencia de dos rehenes, entre ellos, Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, quien cumple un año y medio secuestrado.

En el video, de tres minutos y 14 segundos, se ve a los dos hombres sentados en el piso hablando a la cámara en hebreo. Elkana, quien está casado con una colombiana y el presidente Gustavo Petro le otorgó la nacionalidad tras su secuestro, manifestó cuán difícil es cada día no estar sin su esposa y su hijo.

"Yo esperaba que luego de unas semanas pudiera salir con mi esposa pero todavía no me he ido. Explíquenles cuán difícil es para mí estar aquí cada día, sin mi hijo y sin mi esposa", dijo Elkana quien pidió a que aquellos que ya fueron liberados puedan expresarse y relatar lo que vivieron en cautiverio.

Todos los que se han ido de aquí deberían poder y tener el derecho de hablar. ¿Por qué todos están siendo silenciados?

"Basta de que este gobierno silencie nuestras voces. Basta, basta, basta. A los prisioneros que estuvieron con nosotros antes y ahora están liberados, denles la oportunidad de hablar y expresar sus opiniones, dejen de silenciar sus voces, déjenlos hablar, que la verdad salga a la luz".

"Diles cuánto estamos sufriendo": Elkana al exrehén Ohad Ben Ami

También le habló específicamente al israelí-alemán Ohad Ben Ami, de 56 años, quien fue dejado en libertad el 8 de febrero. Le pidió que hablara por ellos.

"Ohad, ¿por qué no se los dices tú? Estuviste con nosotros, estabas sentado con nosotros, habla por nosotros. Explica a todos lo que hemos estado viviendo. Que todos lo sepan".

Añadió que el exrehén sabía lo que estaban viviendo y sufriendo los secuestrados que están en poder de Hamás en Gaza.

"Tú regresaste con tu esposa e hijas (...) Diles cuánto estamos sufriendo. Diles lo diferente que es, diles Ohad".

Un secuestro de año y medio

Hamás atacó territorio israelí el 7 de octubre de 2023 y tomó 251 rehenes en Gaza, de los cuales 73 permanecen allí, incluidos 34 que habrían fallecido, de acuerdo con el Ejército israelí. La mayoría de los rehenes fueron secuestrados en el festival de música Tribe of Nova o en el kibutz Nir Oz.

La fiesta en la que participaban más de 3.000 personas, tenía lugar cerca del kibutz Reim, no lejos de la frontera con la Franja de Gaza. Ese día del ataque en total, 370 personas fueron asesinadas y al menos 43 secuestradas.

La ofensiva de Israel en represalia ha causado al menos 48.208 fallecidos en Gaza, en mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás.