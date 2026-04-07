¿Qué viene para la misión Artemis II tras orbitar la cara oculta de la Luna?

La misión Artemis II alcanzó un logro histórico para la exploración espacial al completar exitosamente la órbita del lado oculto de la Luna con cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión.

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Los tripulantes celebraron la hazaña con las banderas de sus países. Durante 40 minutos, la cápsula quedó incomunicada con el centro de control de Houston mientras sobrevolaba la cara oculta.

La comunicación con el presidente Trump

Cada uno de los astronautas cumplió tareas específicas de observación y fotografiar a la Luna. Las imágenes compartidas por la Nasa mostraron con detalle la línea que separa los hemisferios iluminados del lado oscuro con superficies montañosas onduladas y cráteres. Además, se presentó un eclipse solar.

El presidente Donald Trump mantuvo la primera comunicación con los tripulantes, felicitándolos por su trabajo y calificando la misión como un gran paso en las carreras hacia la Luna y Marte. La cápsula alcanzó una distancia récord de más de 11.000 kilómetros desde la superficie lunar.

Sebastián Valencia, maestro en Ingeniería Espacial de la Universidad de Cranfield en Inglaterra, explicó en Noticias RCN que la misión Artemis está marcando un antes y después en la historia de la astronomía. Es diferente a Apolo, dado que no demuestra un poder político.

Los hitos que ha logrado Artemis II

De igual forma, destacó que, aunque sondas y satélites habían fotografiado previamente la cara oculta, esta es la primera vez que seres humanos la observan directamente a esa distancia.

La tripulación tiene programado descanso y comunicación con familiares para hoy, 7 de abril, junto a experimentos sobre radiación el miércoles 8 de abril y estudios de reingreso el jueves 9 de abril. El regreso a la Tierra está previsto para el viernes 10 de abril después de las 7:00 p.m.