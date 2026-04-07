Las impactantes fotografías de Artemis II que revelan los secretos nunca antes vistos de la Luna

La cápsula Orión, con los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen a bordo, completó su sobrevuelo de la Luna y emprendió su regreso a la Tierra tras cuatro días de viaje.

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Durante este tiempo, los tripulantes experimentaron tanto desafíos técnicos como momentos de gran emotividad, observando el satélite desde ángulos nunca antes registrados por la humanidad.

¿Cómo ha avanzado la misión Artemis II?

El pasado lunes, la tripulación de Artemis II rompió el récord de distancia desde la Tierra alcanzado por Apolo 13 en los años setenta, superando los 406.771 kilómetros.

Jeremy Hansen destacó que este logro estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, asegurándonos de que este récord no dure mucho tiempo".

Durante cerca de 40 minutos, los astronautas permanecieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar por el lado lejano de la Luna. Fue en ese instante cuando pudieron presenciar tanto la salida como la puesta de nuestro planeta.

Victor Glover describió el “terminator”, la frontera entre el día y la noche lunar, mientras los astronautas realizaban registros fotográficos y geológicos de cráteres, antiguos flujos de lava y zonas cercanas a ambos polos.

La tripulación fue entrenada para documentar estas observaciones de manera científica y precisa.

Foto: Nasa

Foto: Nasa

Foto: Nasa

Por otro lados, el vuelo incluyó momentos profundamente humanos como la propuesta de nombrar dos cráteres en honor a la nave y a la memoria de la difunta esposa del comandante Reid Wiseman.

Hansen, con la voz quebrada por la emoción, declaró: "Es un punto brillante en la Luna, y nos gustaría llamarlo Carroll". La NASA confirmó que enviará estas propuestas a la Unión Astronómica Internacional para su oficialización.

Donald Trump envió un mensaje a los astronautas del Artemis II

El presidente Donald Trump felicitó a los astronautas, calificándolos como "pioneros modernos" y destacando la valentía de su misión.

Por su parte, Jenni Gibbons, del control de misión en Houston, señaló que "hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera".

Además de los récords y homenajes, la tripulación fue testigo de un eclipse solar mientras regresaban a la Tierra, completando un viaje que combina logros científicos, hitos históricos y momentos emotivos que quedarán en la historia de la exploración espacial.