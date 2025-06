Ex asistente de Sean 'Diddy' reveló cómo era la pesadilla de trabajar para él: toda clase de abusos

La imagen del exitoso productor musical Sean Combs, conocido mundialmente como 'Diddy', se derrumba ante los ojos del mundo.

En una corte de Manhattan, el empresario y figura clave en la historia del hip-hop enfrenta cargos que podrían llevarlo a prisión de por vida.

Las audiencias, que se han extendido durante semanas, exponen un entramado de control, explotación y violencia, con testimonios que detallan cómo Combs supuestamente utilizaba su posición de poder para someter a mujeres y empleados.

Uno de los testimonios más impactantes en el juicio contra Sean 'Diddy' Combs fue el de Mia, exasistente del productor, quien testificó bajo un nombre ficticio para proteger su identidad.

Ante el tribunal en Manhattan, reveló una serie de episodios que retratan una rutina de terror detrás de la vida lujosa del músico.

Mia describió cómo trabajar con el fundador de Bad Boy Records fue una experiencia “estimulante” al principio, pero rápidamente se convirtió en un calvario.

Dijo que vivía bajo constantes ataques de ira por parte del rapero, quien la golpeaba, empujaba y hasta la agredió sexualmente.

Me arrojó objetos, me empujó contra una pared, me lanzó a una piscina y me golpeó el brazo contra una puerta. Yo no podía decir no. Nunca.