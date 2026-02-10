Así celebró Falcao sus 40 años en Millonarios: risas, canciones y charla con Willington Ortiz

Este martes 10 de febrero de 2026, el fútbol colombiano se detuvo para rendir tributo a uno de sus máximos referentes históricos.

Radamel Falcao García, el máximo artillero de la Selección Colombia, cumpió 40 años. El escenario de la celebración no pudo ser más especial, en Millonarios FC, el equipo de sus amores, donde el "Tigre" vive actualmente el cierre de su exitosa carrera profesional con el objetivo claro de ser campeón en el país y soñar con una última cita mundialista.

La jornada en el entrenamiento inició con un ambiente de camaradería y alegría. Los integrantes de la plantilla profesional recibieron al delantero samario entre aplausos y risas.

A Sergio Mosquera, le hicieron el famoso "pasillo" de cumpleaños, pero a Falcao decidieron omitir el tradicional y a veces rudo camino de cumpleaños al parecer, por un gesto de respeto y una pizca de pena ante la investidura del ídolo internacional.

No obstante, el calor humano y el reconocimiento a su legado marcaron el ritmo de un entrenamiento que trascendió lo meramente táctico.

Falcao celebró su cumpleaños con Willington Ortiz y Fabián Bustos

Uno de los momentos más significativos de la mañana fue el encuentro entre épocas doradas. Se vio a Falcao platicando de forma amena con el legendario Willington Ortiz, considerado por muchos como el mejor jugador colombiano de la historia en el siglo XX.

El intercambio de palabras entre el "Viejo Willy" y el "Tigre" simbolizó la unión de dos eras gloriosas para el club embajador y el balompié nacional.

Asimismo, el nuevo director técnico del cuadro capitalino, Fabián Bustos, se unió a la conversación, mostrando la cercanía que existe entre el estratega argentino y el líder del camerino.

Esta unión entre la dirección técnica y la máxima figura del equipo es clave para las aspiraciones de Millonarios en la presente temporada, donde Falcao busca aportar su experiencia y olfato goleador para llevar una nueva estrella a las vitrinas de la institución.

"Viva Colombia, viva Falcao": El tierno gesto de los jugadores de las inferiores

La celebración también tuvo un componente de inspiración para las nuevas generaciones. Los jugadores de las divisiones inferiores de Millonarios sorprendieron al cumpleañero entonando el ya icónico cántico: "Viva Colombia, viva Falcao".

El delantero, visiblemente conmovido, rompió el protocolo para platicar con los jóvenes talentos, demostrando la humildad que lo ha caracterizado durante dos décadas de carrera en Europa.

Entre risas, el goleador les preguntó de forma jocosa si ya habían desayunado croissants , un gesto sencillo que desató carcajadas y reforzó su rol de mentor dentro del club.

Mientras tanto, en el ámbito digital, los saludos no se hicieron esperar. Desde la FIFA hasta sus antiguos clubes en el Viejo Continente, el mundo del deporte se volcó en mensajes de afecto para un futbolista que, a sus 40 años, sigue siendo el faro de esperanza para millones de hinchas que sueñan con verlo una vez más con la camiseta tricolor.