CANAL RCN
Colombia

Embajada de los EE. UU. en Colombia dejará de compartir información en redes sociales por nuevo cierre de Gobierno

Actualizaciones sobre el desarrollo de servicios consulares se realizarán en la página web de viajes de los EE. UU.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

enero 31 de 2026
12:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El segundo cierre de Gobierno desde que el republicano, Donald Trump, asumió la presidencia en enero de 2025, provocó el cese de actividades no esenciales, a través de redes sociales, de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

Según la misión diplomática en Colombia, “debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”.

Estados Unidos podría enfrentarse a un nuevo cierre de Gobierno: el segundo en menos de cuatro meses
RELACIONADO

Estados Unidos podría enfrentarse a un nuevo cierre de Gobierno: el segundo en menos de cuatro meses

¿Qué pasará con los servicios consulares?

Por el contrario, se mantendrá activa la asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses en territorio colombiano y los servicios de pasaporte y visa, que se prestan en la embajada.

De acuerdo con su último pronunciamiento en la red social X, “continuarán (desarrollándose) durante el periodo de interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, según lo permita la situación”.

Y para información adicional, recomendaron estar atentos a los servicios consulares, a través de la página web de travel.state.gov.

Termina el cierre de Gobierno en los Estados Unidos: Trump firmó paquete de presupuesto temporal
RELACIONADO

Termina el cierre de Gobierno en los Estados Unidos: Trump firmó paquete de presupuesto temporal

¿A qué se debe el nuevo cierre de Gobierno de la administración Trump y cuándo podría terminar?

El 'shutdown' —ocurrido a menos de cuatro meses del cierre más extenso en la historia de los Estados Unidos— inició a la medianoche del viernes 30 de enero, debido a que la ley de presupuestos no se aprobó en la Cámara.

El jueves, en la noche, el presidente Trump alcanzó un acuerdo con la oposición para destrabar cinco de los seis proyectos que contempla el paquete de gasto federal y el Senado aprobó el nuevo texto de la ley de financiamiento, el viernes.

Sin embargo, tendrá que rediscutirse en la Cámara, que dijo “no” al texto anterior, para ser aprobado; lo que, posiblemente, no ocurra hasta el lunes, si todo sale bien.

Los demócratas decidieron oponerse al texto hasta que el Gobierno aceptara restringir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la institución de seguridad pública mejor financiada, que se encuentra en el ojo del huracán por la muerte de manifestantes que, en Mineápolis, se oponían a sus redadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barrancabermeja

Barrancabermeja registra su primer caso de viruela del mono ¿Qué síntomas son de alarma?

Disidencias de las Farc

Camionetas de alta gama hurtadas en fincas de Meta y Cundinamarca se entregaban a cabecillas de las disidencias de ‘Calarcá’

Bogotá

Conozca los cortes de luz en Bogotá y Soacha para este sábado 31 de enero

Otras Noticias

Cine

La conmovedora reacción de Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara

El actor que le dio la vida a Kevin McCallister en la comedia navideña de 'Mi pobre angelito', reaccionó con tristeza tras la muerte de la mujer que interpretó a su madre.

Hay Festival

Hay Festival 2026: Los 50 mejores equipos del fútbol colombiano

¿Cuáles han sido los equipos más grandes en la historia del fútbol colombiano? Desde el Santa Fe campeón inaugural hasta el Nacional de Armani, Henríquez y Macnelly Torres.

Animales

Licencia laboral por muerte de mascotas: Corte Suprema avala permisos remunerados en Colombia

Medio ambiente

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión

Jeffrey Epstein

Trump, Gates, Musk y el expríncipe Andrés: todos son mencionados en los nuevos documentos revelados del caso Epstein