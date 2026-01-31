Embajada de los EE. UU. en Colombia dejará de compartir información en redes sociales por nuevo cierre de Gobierno

El segundo cierre de Gobierno desde que el republicano, Donald Trump, asumió la presidencia en enero de 2025, provocó el cese de actividades no esenciales, a través de redes sociales, de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

Según la misión diplomática en Colombia, “debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”.

¿Qué pasará con los servicios consulares?

Por el contrario, se mantendrá activa la asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses en territorio colombiano y los servicios de pasaporte y visa, que se prestan en la embajada.

De acuerdo con su último pronunciamiento en la red social X, “continuarán (desarrollándose) durante el periodo de interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, según lo permita la situación”.

Y para información adicional, recomendaron estar atentos a los servicios consulares, a través de la página web de travel.state.gov.

¿A qué se debe el nuevo cierre de Gobierno de la administración Trump y cuándo podría terminar?

El 'shutdown' —ocurrido a menos de cuatro meses del cierre más extenso en la historia de los Estados Unidos— inició a la medianoche del viernes 30 de enero, debido a que la ley de presupuestos no se aprobó en la Cámara.

El jueves, en la noche, el presidente Trump alcanzó un acuerdo con la oposición para destrabar cinco de los seis proyectos que contempla el paquete de gasto federal y el Senado aprobó el nuevo texto de la ley de financiamiento, el viernes.

Sin embargo, tendrá que rediscutirse en la Cámara, que dijo “no” al texto anterior, para ser aprobado; lo que, posiblemente, no ocurra hasta el lunes, si todo sale bien.

Los demócratas decidieron oponerse al texto hasta que el Gobierno aceptara restringir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la institución de seguridad pública mejor financiada, que se encuentra en el ojo del huracán por la muerte de manifestantes que, en Mineápolis, se oponían a sus redadas.