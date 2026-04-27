¿De aliado a informante? La carta que habrían enviado a Trump para declarar contra Nicolás Maduro

El caso de Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense estaría viviendo un momento inesperado al conocerse que uno de los principales nombres del chavismo ahora estaría intentando volcarse en contra del líder del régimen.

De acuerdo a una carta revelada por CNN, Hugo el 'Pollo' Carvajal, quien durante el gobierno de Hugo Chávez fue el jefe de inteligencia militar de Venezuela, envió una carta dirigida al presidente Donald Trump mostrando su disposición de colaborar.

Cabe recordar que Carvajal se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y narcoterrorismo a mediados de 2025 ante una corte federal. Actualmente está a la espera de una sentencia, la cual podría llegar en abril de 2026.

¿Qué dice la carta del 'Pollo' Carvajal?

De acuerdo con el documento, Carvajal afirma la existencia de una conspiración "en varias capas" en su país. Señala que Maduro habría coordinado el envío de múltiples criminales del Tren de Aragua a Estados Unidos, además de una supuesta intervención en elecciones en suelo norteamericano, sin especificar cuáles.

Apoyo plenamente la política del presidente Trump hacia Venezuela, porque es una medida de autodefensa y se basa en la verdad. Estoy dispuesto a proporcionar detalles adicionales sobre estos asuntos al gobierno de Estados Unidos.

Es importante señalar que este movimiento de Carvajal contra Maduro no es nuevo, pues desde 2019 rompieron relaciones y el 'Pollo' anunció su respaldo público a Juan Guaidó. Desde entonces, hizo grandes denuncias en contra del líder del régimen, aunque las investigaciones estadounidenses en su contra ya estaban prosperando.

¿Cuál es el objetivo de la carta del 'Pollo' Carvajal sobre Maduro?

Lo que señala la carta, es que Carvajal quiere "expiar" sus crímenes del pasado y ayudar a Estados Unidos, pero según el abogado Renato Stabile, citado por CNN, ya habría una cooperación, lo que explicaría que todavía no se haya fijado la sentencia.

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Stabile, quien defendió al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue liberado el 1 de diciembre de 2025 a pesar de tener una condena de 45 años, siendo indultado por Trump, explica que son inusuales las condiciones de Carvajal. Además, la carta fue enviada un día después de que se levantó esta condena.