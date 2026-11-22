La detención de dos ciudadanos mexicanos en el principal aeropuerto de Seattle, en el estado de Washington, generó controversia en Estados Unidos.

El procedimiento se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre, en medio de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, que ha incluido redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diferentes zonas del país.

Videos difundidos en redes sociales muestran a dos personas siendo interceptadas por hombres encapuchados en una pasarela de embarque, cuando se disponían a abordar un avión. Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre la forma en que se realizó el procedimiento.

Ante las críticas, el ICE entregó su versión de lo ocurrido y aseguró que sus funcionarios fueron víctimas de agresiones y obstrucciones por parte de otros viajeros.

¿Qué dijo el ICE tras la detención de dos mexicanos en Seattle?

En un comunicado, la agencia federal explicó que la intervención comenzó aproximadamente a las 8:05 de la mañana, hora del Pacífico, con el propósito de detener a Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano que, según las autoridades, permaneció en Estados Unidos después de que venciera su visa.

Sin embargo, el organismo sostuvo que durante el arresto otros pasajeros comenzaron a interferir con el trabajo de los funcionarios e incluso los agredieron. Como ejemplo, señaló que una persona les lanzó café caliente a los agentes.

El ICE identificó a esa pasajera como Sofía Hernández Mejía, también de nacionalidad mexicana, quien, de acuerdo con la entidad, había excedido el tiempo autorizado por su visa y posteriormente fue detenida.

La mujer será acusada de agredir a un agente federal, según informó la agencia. El organismo agregó que obstruir o atacar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un delito federal y advirtió que estos comportamientos serán procesados con todo el peso de la ley.

ICE advierte sobre aumento de ataques contra sus funcionarios

En su pronunciamiento, el ICE también hizo referencia a lo que considera un incremento de las agresiones contra sus agentes. Según las cifras divulgadas por la propia entidad, los funcionarios estarían enfrentando un aumento superior al 1.600% en agresiones, del 3.300% en ataques con vehículos y del 8.000% en amenazas de muerte.

El organismo atribuyó estos hechos a un escenario de violencia contra sus trabajadores y aseguró que este tipo de acciones debe terminar.

Además, citó al secretario Mullin, quien, según la agencia, ha advertido que cualquier persona que agreda u obstruya a los funcionarios federales enfrentará las consecuencias judiciales correspondientes.

Gobernador de Washington cuestionó la actuación de los agentes

La explicación del ICE se conoce después de que el gobernador de Washington, Bob Ferguson, calificara a la agencia como una institución “completamente fuera de control”.

A través de la red social X, el mandatario manifestó su indignación por las imágenes de hombres encapuchados y sin identificación visible que sacaban a dos personas de una pasarela de embarque cuando estaban a punto de abordar un vuelo.

Durante una rueda de prensa, Ferguson también señaló que los funcionarios federales podrían haber infringido una ley estatal que limita el uso de cubiertas faciales por parte de los integrantes de las fuerzas del orden. Por esa razón, anunció que investigaría tanto el procedimiento como la manera en que los agentes accedieron a esa zona del aeropuerto.

Por su parte, Alaska Airlines, compañía que operaba el vuelo al que pretendían abordar los dos ciudadanos mexicanos, manifestó su preocupación por la actuación de las autoridades durante el procedimiento.