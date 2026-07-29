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En imágenes: una explosión en Caracas dejó dos heridos y destruyó un local

Bomberos de Caracas confirmaron que dos personas resultaron lesionadas y que la emergencia habría sido causada por un desperfecto en cilindros de gas.

Explosión en Caracas dos heridos
FOTO: Bomberos de Caracas

Noticias RCN

julio 29 de 2026
02:59 p. m.
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Una explosión en Caracas registrada durante la mañana de este miércoles dejó al menos dos personas heridas y provocó importantes daños materiales en un local comercial.

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De acuerdo con los primeros reportes por parte del cuerpo de Bomberos de Caracas, la detonación se produjo en un establecimiento de comida. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran severos destrozos en la estructura del inmueble y escombros dispersos sobre la vía pública.

¿Qué causó la explosión en Caracas?

Según la información oficial, la emergencia correspondió a una deflagración ocurrida en el interior de un inmueble. La causa preliminar apunta a un presunto desperfecto en cuatro cilindros de gas.

La institución indicó que la explosión afectó principalmente el área de la cocina del establecimiento y ocasionó daños parciales en la estructura de un local contiguo. Además, precisó que las dos personas lesionadas fueron trasladadas por vecinos del sector a un centro asistencial antes de la llegada de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación para establecer con precisión las circunstancias que originaron la detonación que afectó a la comunidad en Caracas.

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