Mamá de Yeison Jiménez reveló los sueños que ha tenido con su hijo

El recuerdo de Yeison Jiménez sigue muy presente entre su familia. En una emotiva entrevista, su mamá, Luz Mery Galeano, habló del proceso que ha enfrentado desde la muerte del artista y confesó que ha soñado con él en dos ocasiones, experiencias que considera un apoyo para sobrellevar la ausencia.

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Sus declaraciones coincidieron con la fecha en la que el cantante habría celebrado sus 35 años, un momento especialmente significativo para sus seres queridos.

Además de recordar esos sueños, Galeano aseguró que con frecuencia siente la presencia de su hijo a través de un rayo de luz que aparece cerca de su vivienda, una imagen que, según explicó, le transmite tranquilidad y fortaleza.

¿Qué contó la mamá de Yeison Jiménez sobre los sueños con su hijo?

Luz Mery relató que el primero de esos sueños ocurrió poco después de que las cenizas del cantante llegaran a Manzanares.

Según su testimonio, vio a Yeison vestido de manera impecable mientras cargaba a uno de sus hijos, ya que en ese preciso momento el niño se había golpeado la boca, y antes de despedirse le hizo una petición que aún recuerda.

"Mamá, cuídeme a los niños", aseguró que le dijo el cantante.

La segunda experiencia ocurrió recientemente, mientras esperaba una cirugía de rodilla. De acuerdo con Galeano, sintió que su hijo estaba a su lado y escuchó un mensaje que la ayudó a afrontar el procedimiento con serenidad.

Madre, respire bien, todo va a salir bien, esté tranquila, yo estoy contigo, afirmó que escuchó antes de ingresar al quirófano.

¿Cómo ha enfrentado el duelo la mamá de Yeison Jiménez?

Durante la conversación con el programa La Red, Luz Mery también habló de las secuelas emocionales que dejó la pérdida de su hijo.

Explicó que atravesó momentos complejos, marcados por episodios de presión arterial alta, baja saturación y una profunda tristeza que incluso le dificultaba levantarse de la cama.

Ante esa situación, decidió iniciar un proceso de acompañamiento psicológico por recomendación de una persona cercana. Según contó, la terapia ha sido fundamental para recuperar poco a poco la estabilidad emocional y aprender a convivir con el duelo.

Desde que falleció mi hijo, siempre se me hace un lucerito, él se acomoda o al frente o encima del apartamento. Es el rayo de luz que tengo de él. Cuando llegamos con las cenizas de él a Manzanares, llegamos muy cansados. Inmediatamente que se bajó el bebé de él, del carro, se aporreó en la boquita. Yo me acosté y soñé que al frente mío había alguien cargando el bebé. Lo vi cuando él entró, le miró la boquita al niño, y me miró y me dijo: mamá, cuídeme los niños, dijo la mamá de Yeison Jiménez.

Aunque reconoce que la ausencia sigue siendo dolorosa, aseguró que encuentra consuelo en las experiencias espirituales que dice haber vivido desde el fallecimiento del cantante. Incluso afirmó que suele observar un destello de luz que identifica como una forma simbólica de sentir cerca a su hijo, al que le habla para pedir fuerza y sabiduría.

Las declaraciones de la madre de Yeison Jiménez han conmovido a seguidores del artista, quienes en redes sociales enviaron mensajes de apoyo y recordaron el legado musical que dejó el intérprete.