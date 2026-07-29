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Reserva Federal de EE. UU mantiene sus tasas de interés en decisión dividida

El mercado había anticipado mayoritariamente este resultado, aunque un tercio de los analistas esperaba un incremento.

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julio 29 de 2026
02:24 p. m.
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La Reserva Federal de Estados Unidos resolvió este miércoles mantener sus tasas de interés en el rango de 3,50-3,75%, por quinta vez consecutiva, en una votación marcada por la división interna. Tres de los doce miembros del Comité de Política Monetaria (FOMC) se pronunciaron a favor de un aumento de 0,25 puntos básicos.

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La decisión se tomó en medio de una inflación persistente, alimentada por la guerra en Oriente Medio, y bajo la presión del presidente Donald Trump, quien insiste en que el banco central debe bajar las tasas para abaratar el crédito.

Economía resiliente y mensaje de Warsh

El mercado había anticipado mayoritariamente este resultado, aunque un tercio de los analistas esperaba un incremento. La divergencia reflejó la nueva estrategia del presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien ha dejado de dar señales previas sobre la dirección de la política monetaria.

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“La economía ha demostrado una solidez impresionante a pesar de los recientes choques. Las tendencias son positivas y nos muestran un crecimiento que sigue siendo robusto”, afirmó Warsh en rueda de prensa. El nuevo presidente del banco central subrayó que la prioridad será devolver estabilidad a los precios, sin adelantar el método que aplicará.

Una eventual subida de tasas habría significado un escenario desfavorable para Trump, que promete reducir tanto los precios como los costos de endeudamiento. Tasas más altas implican crédito más caro.

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Inflación ligada a la energía y tensiones políticas

El presidente estadounidense mantuvo la presión hasta el último momento, asegurando que “el informe sobre la inflación ha sido muy bueno”. Sin embargo, los datos muestran que el índice PCE, indicador clave para la Fed, alcanzó en mayo 4,1%, frente al 3,8% de abril.

La escalada se explica por el aumento de los precios de la energía, consecuencia directa de los bombardeos en Irán. Aunque los costos energéticos han bajado en semanas recientes, siguen en niveles elevados y volátiles.

El mercado laboral continúa sólido, con un desempleo de 4,2%, aunque la tasa de participación se mantiene en mínimos desde la pandemia. La Fed enfrenta así su doble mandato: controlar la inflación, con meta de 2% anual, y sostener el pleno empleo.

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