Dólar cerró con leve alza en Colombia este 29 de julio de 2026: así quedó el precio

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este miércoles 29 de julio de 2026 con una ligera variación al alza frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Aunque el movimiento fue moderado, la divisa continúa mostrando estabilidad después de varias semanas marcadas por una tendencia bajista que ha llevado la cotización a niveles inferiores a los registrados meses atrás.

Al cierre de la sesión, la moneda estadounidense finalizó en $3.207,45, es decir, $1,58 por encima de la TRM, que para este miércoles fue de $3.205,87. Durante la jornada, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.193 y un máximo de $3.217,88, reflejando un comportamiento relativamente estable en el mercado cambiario.

Así se movió el dólar durante la jornada

De acuerdo con el balance del mercado, se realizaron 2.078 transacciones, que representaron un volumen cercano a US$1.271 millones, lo que evidencia una jornada con una importante actividad de negociación.

La cotización oficial del dólar para este miércoles fue de $3.205,87, registrando un incremento de apenas $0,07 frente al día anterior, una variación que prácticamente no representó cambios porcentuales.

Pese a este leve aumento diario, la moneda estadounidense mantiene una tendencia descendente cuando se compara con periodos más amplios, especialmente frente al inicio del año y a los valores observados en 2025.

El dólar sigue por debajo de los niveles de hace un año

Al revisar el comportamiento de la divisa en diferentes periodos, se observa que el dólar acumula una reducción del 1 % frente al mismo día de la semana pasada, equivalente a $32,32 menos.

En comparación con el mismo día del mes anterior, la caída es de 6,9 %, es decir, $237,72. Frente al inicio de 2026, la moneda registra un descenso de 14,67 %, equivalente a $551,21.

La diferencia es aún mayor al compararla con el 29 de julio de 2025, cuando la cotización era considerablemente más alta. En ese lapso, el dólar ha disminuido 23,13 %, lo que representa una caída de $964,72.

Este comportamiento sigue siendo favorable para quienes realizan compras en dólares o tienen obligaciones en esa moneda, mientras el mercado continúa atento a los factores internacionales que pueden influir en la tasa de cambio en los próximos días.