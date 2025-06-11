CANAL RCN
Internacional

Expolicía de alto rango en Nueva Zelanda admitió haber almacenado contenido sexual de menores

Los hechos ocurrieron durante 2020 – 2024, tiempo en el que fue el segundo oficial de Policía con mayor rango.

Jevon McSkimming.
Jevon McSkimming. Foto: AFP.

AFP

noviembre 06 de 2025
10:12 p. m.
Jevon McSkimming es un exsubcomisionado de Policía en Nueva Zelanda que, en las últimas horas, admitió haber tenido material de explotación sexual infantil y zoofilia durante su paso por la institución.

McSkimming estuvo vinculado a la Policía desde 1996. Sin embargo, su caída comenzó a finales de 2024, cuando lo suspendieron. A los pocos meses, llegaron las pruebas que hoy lo incriminan.

Exoficial fue el de segundo mayor rango

Las investigaciones en su contra comenzaron a mediados de mayo de 2025. Cabe mencionar que McSkimming fue el segundo oficial con mayor rango en el país oceánico.

Luego de que le abrieran el proceso, su captura se llevó a cabo en junio. Las autoridades lo acusaron por ocho delitos. Aunque, en estos meses el caso se mantuvo de bajo perfil, tanto así que no se sabía que era contra él.

Su labor estaba enfocada en actividades de tránsito y servicios operativos. No obstante, se supo que mientras cumplía su horario; también se dedicaba a ver el material explícito, el cual guardó en los dispositivos de la Policía.

Hechos ocurrieron durante cuatro años

De acuerdo con lo revelado en las pesquisas, se cree que desde julio de 2020 tuvo acceso a estos contenidos, los cuales encontró por Google. Se cree que al menos un tercio de sus búsquedas cada día fueron relacionadas con esto.

Se cree que el expolicía tuvo esta conducta hasta el día en el que los suspendieron. Es decir, durante más de cuatro años. Si bien dejó de recibir su sueldo en diciembre del año pasado, renunció en mayo, anticipando lo que vendría para él tras los avances del caso.

Durante una audiencia ante el Tribunal de Distrito de Wellington, aceptó haber visto y almacenado el material. Después de esta confesión, se pronunció el comisionado de Policía Richard Chambers.

“El comportamiento del señor McSkimming no solo fue delictivo, sino que va en contra de los valores fundamentales de la Policía. No permitiré que esto manche la reputación de mi equipo, que está tan consternado como yo. Este vergonzoso episodio ha perjudicado enormemente su dedicación”, declaró.

 

