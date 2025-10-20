CANAL RCN
Japón aprueba primera píldora anticonceptiva de emergencia sin receta tras ocho años de debate

La primera píldora anticonceptiva de emergencia de venta libre en Japón fue aprobada por las autoridades reguladoras.

Foto: Freepik

AFP

octubre 20 de 2025
10:15 a. m.
La primera píldora anticonceptiva de emergencia de venta libre en Japón fue aprobada por las autoridades reguladoras, anunció su fabricante el lunes, tras aproximadamente ocho años de debates.

ASKA Pharmaceutical declaró en un comunicado de prensa que "obtuvo la autorización para su fabricación y comercialización".

No habrá restricciones de edad ni obligación de consentimiento parental para las mujeres concernidas, reportó el diario japonés Mainichi Shimbun.

Acceso limitado: píldora de emergencia requiere presencia de farmacéutico

No obstante, la píldora se etiquetará como "medicamento que requiere asesoramiento", lo que significa que las mujeres deberán tomarla en presencia de un farmacéutico.

En esta sociedad conservadora, los grupos activistas llevan mucho tiempo quejándose de que los anticonceptivos de emergencia solo estén disponibles con receta médica y tras acudir a la clínica o la farmacia, lo que puede disuadir a muchas mujeres, especialmente a las víctimas de violación y a las adolescentes.

Eficacia de la píldora depende del tiempo de ingesta

La píldora puede prevenir el embarazo si se toma en las 72 horas siguientes a una relación sexual, pero su eficacia disminuye mientras más se aplaza la ingesta.

Los debates sobre su disponibilidad sin receta en Japón comenzaron en un panel del Ministerio de Salud en 2017.

La píldora costará entre 7.000 y 9.000 yenes (46,4 y 59,7 dólares).

Este método de anticoncepción de emergencia ya está disponible sin prescripción médica en más de 90 países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica en su sitio web que la anticoncepción de emergencia "debería incluirse sistemáticamente en todos los programas nacionales de planificación familiar".

