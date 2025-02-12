CANAL RCN
Falleció presentadora y exreina de belleza a los 28 años

Familiares, colegas y seguidores lamentan la pérdida de una joven figura de televisión.

Luto
Foto Freepik

diciembre 02 de 2025
07:53 a. m.
La joven falleció tras enfrentar una dura enfermedad.

Detalles del fallecimiento de Raquel Escalante

El mundo de la televisión guatemalteca está de luto por la muerte de Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca Guate y exreina internacional de belleza.

La cadena confirmó su fallecimiento luego de que enfrentara un agresivo cáncer de cérvix que transformó por completo su vida y su carrera. Quienes trabajaron con ella la recuerdan como una mujer luminosa, profesional y cercana, capaz de transmitir alegría cada vez que llegaba al set.

 

¿Quién era Raquel Escalante?

A inicios de 2025, Raquel hizo público su diagnóstico y, desde entonces, mantuvo informados a sus seguidores sobre cada etapa de su tratamiento. A través de sus redes sociales compartía mensajes sobre su proceso, su estado de salud y aspectos personales de su vida.

Antes de llegar a la televisión, Raquel construyó una trayectoria destacada en los certámenes de belleza, participando en competencias internacionales y avanzando a las fases finales. Representó a Guatemala en concursos como Miss City Tourism World y Miss Tourism World.

En 2021 fue coronada como Miss Guatemala Intercontinental, título que impulsó su carrera en el modelaje y le abrió las puertas del mundo del entretenimiento.

Más adelante se convirtió en presentadora del programa ¡Qué Chilero Fin de Semana!, donde se ganó el cariño del público por su carisma y naturalidad frente a las cámaras.

Familiares, colegas y seguidores lamentan la pérdida de una joven figura cuyo talento, dedicación y futuro prometedor dejaron una huella imborrable.

