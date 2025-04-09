Extraditan a EE. UU. a tres guatemaltecos vinculados con tragedia migrante en Chiapas

Tres ciudadanos guatemaltecos señalados de participar en una red de tráfico de personas que estuvo detrás del accidente en Chiapas, México en 2021, donde murieron 56 migrantes, fueron extraditados a Estados Unidos, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Tres guatemaltecos fueron extraditados a Estados Unidos

Con esta medida, ya son cinco los presuntos contrabandistas guatemaltecos bajo custodia de las autoridades estadounidenses en relación con este caso.

“La justicia de Estados Unidos actuará con firmeza contra quienes lucran poniendo en riesgo la vida de migrantes vulnerables”, señaló Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto en funciones de la División Penal del Departamento de Justicia.

El 9 de diciembre de 2021, un tráiler con decenas de migrantes hacinados, en su mayoría guatemaltecos, se estrelló contra un puente peatonal en Chiapas mientras circulaba a gran velocidad.

El siniestro dejó 56 muertos y alrededor de 100 heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de la migración centroamericana hacia el norte.

El hecho desencadenó investigaciones en Guatemala, México y Estados Unidos, que culminaron con la desarticulación de la red de tráfico de personas a finales de 2024.

Los guatemaltecos enviados a Estados Unidos son Tomás Quino Canil, Oswaldo Manuel Zavala Quino y Josefa Quino Canil De Zavala.

Según las autoridades, todos ellos enfrentarán procesos judiciales por delitos relacionados con tráfico ilegal de personas.

Implicados en tragedia de migrantes fueron extraditados a EE. UU.

De acuerdo con documentos judiciales, entre octubre de 2021 y febrero de 2023 los acusados habrían conspirado con otros contrabandistas para trasladar migrantes desde Guatemala, atravesando México, con destino a Estados Unidos.

El comunicado oficial detalla que los implicados reclutaban a personas en su país de origen, recibían pagos y organizaban los traslados en condiciones precarias: caminatas, viajes en microbuses, camiones de ganado y tráileres.

En algunos casos, incluso de menores no acompañados, los traficantes instruían a los migrantes con guiones sobre qué responder en caso de ser detenidos por las autoridades.