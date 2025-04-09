CANAL RCN
Secretario de Estado de EE. UU. anunció ayuda financiera y apoyo a Ecuador

El paquete de apoyo contempla cerca de seis millones de dólares destinados a drones y otros equipos de vigilancia.

Foto: AFP

septiembre 04 de 2025
02:50 p. m.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció este jueves en Quito un paquete de asistencia de casi 20 millones de dólares para apoyar a Ecuador en su lucha contra el narcotráfico y la violencia criminal.

EE. UU. anunció ayuda financiera para Ecuador

La medida incluye la designación de dos de las principales bandas del país, Los Lobos y Los Choneros, como organizaciones terroristas extranjeras.

La visita de Rubio, secretario de Estado y figura clave en la política exterior del gobierno de Donald Trump, refuerza la alianza con el presidente Daniel Noboa, quien desde su llegada al poder en 2023 ha desplegado a las fuerzas armadas para enfrentar a las mafias que convirtieron a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina.

El paquete de apoyo anunciado contempla cerca de seis millones de dólares destinados a drones y otros equipos de vigilancia.

Con esto, Washington busca fortalecer la capacidad de respuesta ecuatoriana ante organizaciones criminales que operan en estrecha conexión con cárteles internacionales.

“Estamos ayudando a Ecuador a librar una guerra contra estos terroristas, estos animales salvajes”, afirmó Rubio durante su discurso en el Palacio de Carondelet, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

El viaje del funcionario estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela. Rubio calificó al presidente Nicolás Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense” y advirtió que Washington continuará intensificando su ofensiva contra el narcotráfico en la región.

Sus declaraciones se dan dos días después de que fuerzas estadounidenses destruyeran una lancha en el Caribe presuntamente utilizada por bandas venezolanas para el tráfico de drogas, un operativo en el que murieron 11 personas. El hecho fue denunciado por Caracas como una “ejecución extrajudicial”.

Noboa, de 37 años y nacido en Miami, ha estrechado la cooperación con Estados Unidos desde su sorpresiva victoria electoral en 2023.

Reelegido en mayo de 2025, el mandatario ecuatoriano se ha presentado como un líder dispuesto a enfrentar con mano dura a las bandas criminales, en un estilo que algunos comparan con el del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

En Ecuador, donde transita cerca del 70% de la cocaína producida en el mundo y la tasa de homicidios alcanza los 39 por cada 100.000 habitantes, la seguridad se ha convertido en prioridad nacional.

