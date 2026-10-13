"Nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas": Bryan Cranston sobre la muerte de su 'hijo' en Breaking Bad

El lunes 12 de octubre de 2026 se confirmó el fallecimiento del actor RJ Mitte, famoso por interpretar a Walter Jr. en la exitosa serie Breaking Bad. Flynn, como fue conocido en la serie, falleció a los 34 años de edad y en un principio se hablaba de la posibilidad de suicidio.

Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad y papá de RJ Mitte en la serie, publicó una emotiva carta tras conocer la muerte de su compañero de set y confirmó que efectivamente se trató de un suicidio, representando una pérdida enorme, según las palabras de Cranston.

Palabras de Bryan Cranston tras la muerte de RJ Mitte

"Mi dulce hijo en Breaking Bad ha muerto", fueron las palabras que utilizó Bryan Cranston para iniciar la emotiva carta y recordó el momento en que se conocieron, cuando apenas tenía 14 años, durante los primeros días de grabación de la serie que ha sido considerada como una de las mejores de la historia en varias listas de portales especializados.

"Nacido con parálisis cerebral, nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Enfrentó el exigente calendario de rodaje de frente y con gran determinación", expresó el actor a propósito de la condición que tenía Mitte, quien aprovechó su talento para dar visibilidad a los artistas con discapacidad y apoyó fundaciones que ayudaban a dicha comunidad.

Una de las frases más fuertes de la carta publicada por el protagonista se refiere a una de las últimas conversaciones que tuvieron antes del fatal suceso: "Nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, planeando cuándo podríamos reunirnos para almorzar", confesó y se preguntó si ese encuentro pudo haber cambiado el futuro.

La carta finalizó con el mensaje "Te extrañaré, hijo" e invitó a las personas que pasan por un momento difícil y contemplan el suicidio a buscar ayuda y conectar con líneas expertas.

Premios y nominaciones de RJ Mitte por su actuación en Breaking Bad

Gracias a su gran actuación en la icónica serie Breaking Bad, RJ Mitte ganó el galardón a 'Mejor Interpretación de Reparto en una Serie Dramática' en los premios del Sindicato de Actores, además de recibir un reconocimiento especial por su labor con los artistas con discapacidad.

También estuvo nominado a 'Mejor actuación en una serie de televisión: actor joven recurrente de 17 a 21 años' en los premios 'Young Artist'.