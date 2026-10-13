Miguel Melfi, participante de La Casa de los Famosos, rescató mascotas atrapadas durante el terremoto en Panamá

Gran pánico se ha generado tras los recientes sismos que han sacudido a Panamá y que ya han dejado a una treintena de heridos y más de dos mil damnificados. El sismo, de magnitud 7,7, también llegó a encender las alarmas de tsunami que posteriormente fueron descartadas.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, aseguró que no hubo víctimas fatales durante el movimiento. Sin embargo, 1.300 viviendas y 400 escuelas se vieron afectadas por la contundencia de los sismos y las más de 200 réplicas que ya se han registrado.

La situación ya ha generado que miles de figuras públicas tomen sus redes sociales para documentar la situación actual que se está viviendo en el país y los canales oficiales para hacer llegar ayudas.

Este ha sido el caso del cantante Miguel Melfi, participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos, quien reapareció en redes sociales para dar a conocer su experiencia en medio del contundente sismo.

Miguel Melfi reapareció en redes tras el terremoto en Panamá

El recordado cantante publicó un video, en su cuenta oficial de Instagram, en donde dio a conocer que tanto su familia como él no se vieron afectados durante el sismo. También, exaltó el trabajo de los constructores e ingenieros que trabajaron en los edificios de las zonas más afectadas ya que la gran mayoría lograron resistir y resguardar miles de vidas.

Pese a que en las zonas en las que el cantante se encontraba no hubo mayores daños, Melfi aseguró que el interior del país sí resultó bastante afectado por lo que su objetivo era prestar sus redes sociales para compartir información sobre posibles afectados y puntos de recolección de ayudas humanitarias.

“Gracias a todas esas personas que han estado escribiéndonos para preguntarnos cómo estamos. Ha sido difícil, pero hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda en este momento. Así que si saben de centros de acopio, lugares que ahorita necesiten ayuda o exactamente cuáles son los productos que se están necesitando ahora mismo, déjenmelo saber en los comentarios”, afirmó.

Ayuda de Miguel Melfi durante el terremoto en Panamá

Pese a que el hombre no hizo mención de los momentos que vivió durante el terremoto, Carolina Abadía, novia del cantante, dio a conocer que, en medio del sismo, Miguel decidió arriesgar su vida para bajar a las mascotas que quedaron atrapadas en el edificio en el que se encontraba.

“Subió sin pensar en lo que podría pasar, solo con ganas de ayudar. Mientras yo lo llamaba como loca para saber de él. Para muchas familias, Miguel fue un héroe en silencio”, añadió la mujer.