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¿Ultimátum de EE. UU. a Diosdado Cabello? Revelan las opciones que tendría

Revelan detalles de un supuesto acuerdo entre Diosdado Cabello y Washington.

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
08:28 a. m.
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Un supuesto plan de Estados Unidos para dar con Diosdado Cabello, fue revelado por el periodista David Alandete, corresponsal del diario español ABC en Washington.

Según la información, basada en fuentes citadas por el periodista, Cabello tendría dos posibles caminos: mantener una presunta colaboración con las autoridades estadounidenses y salir del territorio venezolano hacia un tercer país, o enfrentar las acciones judiciales relacionadas con los señalamientos que pesan en su contra en Estados Unidos.

¿Qué destinos tendría Diosdado Cabello si coopera con Estados Unidos?

De acuerdo con la información publicada por Alandete, Turquía y Catar serían los dos países considerados para un eventual traslado de Cabello si continúa la presunta cooperación con Washington.

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La publicación también menciona una aeronave que, según la fuente consultada, habría realizado una ruta entre esos países.

El reporte sostiene, además, que antiguos funcionarios vinculados al chavismo estarían proporcionando información a las autoridades estadounidenses sobre las estructuras de poder, militares y de inteligencia de Venezuela.

¿De qué acusa Estados Unidos a Diosdado Cabello?

Diosdado Cabello ha sido señalado por la justicia estadounidense en investigaciones relacionadas con narcoterrorismo y tráfico de drogas. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra él y otros funcionarios y exfuncionarios venezolanos.

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En ese momento, Washington ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena. Sin embargo, el Departamento de Estado de EE. UU. la aumentó a 25 millones de dólares el 10 de enero de 2025.

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El nuevo reporte sobre el supuesto plan de traslado aparece en medio de las versiones sobre cambios dentro de las estructuras de poder venezolanas y posibles contactos entre antiguos integrantes del chavismo y autoridades estadounidenses.

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