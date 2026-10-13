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Se vistieron como operarios para robar rieles del Metro de Bogotá y los capturaron

Los sospechosos, vestidos con cascos, botas y prendas similares a las de los operarios de mantenimiento de la obra, intentaron pasar desapercibidos mientras cargaban los rieles en una tractomula.

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
08:37 a. m.
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En las recientes horas, las autoridades en Bogotá capturaron a dos individuos que intentaron robar 11 rieles de la megaobra del Metro de Bogotá, avaluados en aproximadamente 50 millones de pesos.

El incidente, ocurrido en la localidad de Kennedy, específicamente en el barrio El Amparo, fue frustrado gracias a la vigilancia de la comunidad y la oportuna intervención policial.

Intentan robal rieles del Metro de Bogotá

Los hechos se desarrollaron en inmediaciones de la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo, donde se adelanta la construcción de una de las estaciones del Metro. Los sospechosos, vestidos con cascos, botas y prendas similares a las de los operarios de mantenimiento de la obra, intentaron pasar desapercibidos mientras cargaban los rieles en una tractomula.

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La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, durante patrullajes de rutina en la zona de atención, los uniformados identificaron a dos hombres en actitud sospechosa que, pese a su vestimenta, generaron desconfianza entre la comunidad.

Las investigaciones preliminares indican que los capturados habrían engañado a funcionarios para acceder a una bodega del Distrito donde se almacenan materiales de la construcción.

Utilizando prendas alusivas a la empresa encargada de la megaobra, los delincuentes lograron iniciar el cargue de los elementos antes de ser descubiertos.

Uno de los detenidos registra antecedentes por hurto y estafa, entre otros delitos, según confirmó la Policía. Los rieles incautados serán devueltos a los responsables de continuar su instalación en el viaducto del metro.

“Los hechos se presentaron en el barrio El Amparo, al sur de la ciudad, cuando gracias a patrullajes realizados por la zona de atención ubican a dos hombres que en actitud sospechosa y aunque vestían prendas de operarios de mantenimiento cargaban en una tractomula estos elementos”, indicó el teniente coronel Cristian Velásquez, oficial de inspección del Mebog.

Autoridades investigarán a operarios del Metro de Bogotá

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Este incidente ha encendido las alarmas sobre las condiciones de seguridad en las bodegas distritales donde se almacenan materiales de alto valor para la construcción del Metro. Las autoridades evalúan reforzar los protocolos de seguridad tanto en los depósitos como en las obras aledañas.

Las autoridades distritales no han descartado revisar exhaustivamente los procedimientos de verificación de personal que accede a las bodegas y zonas de construcción, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan.

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