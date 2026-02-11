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Elecciones de medio término en EE. UU.: el control del Congreso y la agenda de Trump, en juego

Las elecciones de medio término representan un momento decisivo para el equilibrio de poderes en Estados Unidos.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2026
08:39 p. m.
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Las elecciones de medio término en Estados Unidos se perfilan como una prueba política para el presidente Donald Trump, en una jornada en la que republicanos y demócratas se disputan el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Los resultados podrían determinar el margen de maniobra del mandatario para impulsar su agenda de gobierno durante los próximos dos años.

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En entrevista con Noticias RCN, Carlos Enrique Arévalo, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explicó los principales aspectos de estos comicios y las implicaciones que tendría un eventual cambio en las mayorías del Congreso estadounidense.

¿Qué se elige en las elecciones de medio término?

De acuerdo con el decano, uno de los puntos centrales de esta jornada es la renovación de la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros, quienes son elegidos para periodos de dos años. En el Senado, cuyos integrantes tienen mandatos de seis años, se disputan 35 escaños, incluidos dos correspondientes a elecciones especiales relacionadas con las vacantes de Florida y Ohio.

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Además de la renovación legislativa, los estadounidenses eligen 36 gobernadores y votan 145 propuestas de normas y modificaciones legales de impacto principalmente local, relacionadas con asuntos de interés para las comunidades.

Arévalo destacó que, aunque la atención suele concentrarse en la disputa por el Congreso, las decisiones que se toman a nivel estatal también tienen relevancia para el panorama político del país.

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Un posible cambio en las mayorías limitaría a Donald Trump

El decano señaló que los sondeos apuntan a una posible pérdida de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el control del Senado se presenta más reñida.

Según explicó, si los demócratas recuperan la Cámara, el presidente Donald Trump tendría mayores dificultades para impulsar sus iniciativas, especialmente aquellas relacionadas con el presupuesto federal, además de enfrentar un mayor control político sobre las decisiones de su administración.

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En un escenario más desfavorable para los republicanos, en el que los demócratas obtengan el control de ambas cámaras, las restricciones al mandatario serían todavía mayores. El Congreso tendría un papel determinante en asuntos como la aprobación de nombramientos para cargos de alto nivel, incluidos jueces de las altas cortes, integrantes del Gobierno y embajadores.

Arévalo también mencionó la posibilidad de que se plantee un proceso de impeachment contra Trump, aunque consideró que ese escenario es poco probable, teniendo en cuenta los intentos anteriores y las dificultades políticas que ha enfrentado este mecanismo.

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Las elecciones de medio término representan un momento decisivo para el equilibrio de poderes en Estados Unidos. Más allá de medir el respaldo ciudadano a la gestión de Donald Trump, los resultados definirán el alcance de su capacidad para gobernar y las condiciones políticas en las que tendrá que desarrollar el resto de su mandato.

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