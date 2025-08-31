Falleció reconocido presentador de noticias a sus 60 años tras un ataque fulminante al corazón

El periodismo latinoamericano está de luto tras confirmarse la muerte de Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español y una de las voces más influyentes en el análisis económico, político y social. El comunicador falleció el viernes 29 de agosto, a los 60 años.

La noticia fue confirmada por la periodista costarricense Glenda Umaña, quien destacó que el mexicano llevaba una vida saludable y disfrutaba de actividades como el golf.

La trayectoria de Alberto Padilla en CNN en Español

Originario de Monterrey, Nuevo León, Alberto Padilla estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Monterrey y posteriormente realizó un programa de Alta Gerencia en Incae Business School, en Costa Rica.

Durante su paso por CNN en Español, Padilla se consolidó como uno de los presentadores más reconocidos de la cadena. Cubrió acontecimientos de impacto global y entrevistó a líderes políticos, sociales y empresariales de gran relevancia. Su estilo directo, analítico y sin concesiones lo convirtió en un referente del periodismo latinoamericano.

Tras dejar CNN, decidió establecerse en Costa Rica, país al que consideraba su segundo hogar. Allí creó y condujo el programa “A las cinco con Alberto Padilla” en CRC 89.1 Radio, un espacio de opinión y análisis que ganó gran audiencia tanto a nivel nacional como internacional.

Las causas de la muerte del periodista Alberto Padilla

De acuerdo a lo informado por Umaña, Padilla falleció a causa de un ataque fulminante al corazón mientras se encontraba en su vivienda compartiendo con amigos en San José, Costa Rica. El comunicador fue trasladado de inmediato al Hospital Cima, donde los médicos intentaron salvarle la vida sin éxito.