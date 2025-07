Familia de colombiano detenido en Alligator Alcatraz pide auxilio: “No recibe el sol”

El centro de detención migratorio, inaugurado hace poco tiempo, ha sido objeto de críticas por las aparentes condiciones no aptas para los detenidos.

Según relatos, las instalaciones están rodeadas de caimanes, lo que ha contribuido a su apodo de Alligator (el nombre del animal en inglés) Alcatraz (así se llamó una cárcel en una isla en San Francisco).

¿Dónde queda Alligator Alcatraz?

Este lugar está ubicado en un aeropuerto abandonado en los humedales de los Everglades, Florida. Está equipada con 5.000 camas, aunque son fuertes los cuestionamientos por la calidad de vida de las personas detenidas.

Un joven colombiano de 20 años lleva 12 días detenido en este polémico centro. La familia denuncia que está viviendo en difíciles condiciones y asegura que no es un delincuente, sino un estudiante.

El papá del joven, Hugo López, calificó las condiciones como paupérrimas e indicó que parecen animales. “Están metidos dentro de una jaula porque no tienen acceso al aire libre, no salen, no reciben el sol”, aseguró su madre, Diana Catalina López.

Según su testimonio, hay aproximadamente jaulas continuas, cada una con más de 30 personas.

¿Quién es el colombiano?

El joven, identificado como Carlos, se encontraba terminando la secundaria en Florida, donde estaba viviendo durante los últimos tres años. Su madre contó que aparentemente las autoridades de ICE llegaron a su vivienda y posteriormente lo detuvieron.

La situación legal del joven es complicada. Según la familia, Carlos estaba actualmente sin visa y se encontraban en proceso de tramitar la documentación necesaria. El abogado no ha podido establecer comunicación directa con él, lo cual ha dificultado el proceso.

“Desde ayer, sale gente de dos en dos cada 40 minutos y no vuelve”, comentó la madre, quien no sabe qué le podría pasar a Carlos.

La familia hizo un llamado urgente a organizaciones de derechos humanos y autoridades competentes. “Le pido a las organizaciones que me escuchen para abogar por él”, suplicó la madre.