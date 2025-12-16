Corte Constitucional niega plazo al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para garantizar el derecho a la salud

Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Corte Constitucional niega plazo al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para cumplir las órdenes impartidas por ese mismo tribunal, para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

RELACIONADO Ministerio de Salud solicitó a la Corte prórroga para responder órdenes e incidente de desacato

En su decisión, el alto tribunal reitera que el Ministerio de Salud ha incumplido las directrices relacionadas con la estimación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El plazo al que se refiere la Corte había sido solicitado por el ministro Jaramillo para implementar los planes de mejoramiento de la salud, específicamente por el cálculo de la UPC que es lo que paga el sistema por cada usuario.

De acuerdo con el magistrado Camargo, no existen motivos para aprobar un aplazamiento, por lo cual sigue en firme el incidente de desacato que ya había sido emitido en contra del ministro y que se cumple el próximo jueves 18 de diciembre.

Incidente de desacato al minsalud por incumplir órdenes sobre UPC

Ante el incumplimiento de las órdenes correspondientes al monto de la UPC, la Corte abrió un nuevo incidente de desacato en contra del ministro Jaramillo.

Esta vez, la decisión estuvo acompañada por una compulsa de copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para que acompañen los trámites de seguimiento correspondientes a la sentencia T-760 de 2008.

RELACIONADO Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC

Dicho pronunciamiento se junta con la expectativa del sector salud por la estimación del valor de la UPC para 2026.

Para este año, el gobierno solo aumentó el 5,3%; mientras que sectores gremiales han asegurado que el desfase fue de un poco más de 9,8 billones de pesos y que el incremento debió ser de por lo menos 15%.

Para el 2026, la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, ha dicho que el ajuste debe ser del 17,33% si se quiere solucionar gran parte de los problemas que tienen, en este momento, a cientos de usuarios sin medicamentos, citas médicas y atención prioritaria.

¿Por qué el ministro no ha respondido las órdenes de la Corte?

De acuerdo con la solicitud presentada por el ministro Jaramillo, el requerimiento presenta tres obligaciones de carácter estructural que no pueden ser respondidas en el plazo de 48 horas que ordena el incidente de desacato.

Sin embargo, en el auto 2049, la Corte insistió en que el gobierno no ha respondido con inmediatez y eficacia a la problemática estructural y que, además, "persiste una ausencia de articulación institucional, indicadores de resultado, acceso y veracidad de la información pública, participación efectiva de la población usuaria y una limitada actuación de los órganos de control, lo que impide el goce efectivo del derecho a la salud".

Para la Corte, aunque se han adoptado algunas de las medidas solicitadas para corregir las falencias del sistema, los efectos de las órdenes generales siguen siendo insuficientes.