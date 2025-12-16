CANAL RCN
Colombia Video

Corte Constitucional niega plazo al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para garantizar el derecho a la salud

Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Corte negó el plazo requerido por el minsalud para cumplir con la orden de corregir las deficiencias en el sistema de salud.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
04:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Corte Constitucional niega plazo al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para cumplir las órdenes impartidas por ese mismo tribunal, para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

Ministerio de Salud solicitó a la Corte prórroga para responder órdenes e incidente de desacato
RELACIONADO

Ministerio de Salud solicitó a la Corte prórroga para responder órdenes e incidente de desacato

En su decisión, el alto tribunal reitera que el Ministerio de Salud ha incumplido las directrices relacionadas con la estimación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El plazo al que se refiere la Corte había sido solicitado por el ministro Jaramillo para implementar los planes de mejoramiento de la salud, específicamente por el cálculo de la UPC que es lo que paga el sistema por cada usuario.

De acuerdo con el magistrado Camargo, no existen motivos para aprobar un aplazamiento, por lo cual sigue en firme el incidente de desacato que ya había sido emitido en contra del ministro y que se cumple el próximo jueves 18 de diciembre.

Incidente de desacato al minsalud por incumplir órdenes sobre UPC

Ante el incumplimiento de las órdenes correspondientes al monto de la UPC, la Corte abrió un nuevo incidente de desacato en contra del ministro Jaramillo.

Esta vez, la decisión estuvo acompañada por una compulsa de copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para que acompañen los trámites de seguimiento correspondientes a la sentencia T-760 de 2008.

Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC
RELACIONADO

Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC

Dicho pronunciamiento se junta con la expectativa del sector salud por la estimación del valor de la UPC para 2026.

Para este año, el gobierno solo aumentó el 5,3%; mientras que sectores gremiales han asegurado que el desfase fue de un poco más de 9,8 billones de pesos y que el incremento debió ser de por lo menos 15%.

Para el 2026, la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, ha dicho que el ajuste debe ser del 17,33% si se quiere solucionar gran parte de los problemas que tienen, en este momento, a cientos de usuarios sin medicamentos, citas médicas y atención prioritaria.

¿Por qué el ministro no ha respondido las órdenes de la Corte?

De acuerdo con la solicitud presentada por el ministro Jaramillo, el requerimiento presenta tres obligaciones de carácter estructural que no pueden ser respondidas en el plazo de 48 horas que ordena el incidente de desacato.

Sin embargo, en el auto 2049, la Corte insistió en que el gobierno no ha respondido con inmediatez y eficacia a la problemática estructural y que, además, "persiste una ausencia de articulación institucional, indicadores de resultado, acceso y veracidad de la información pública, participación efectiva de la población usuaria y una limitada actuación de los órganos de control, lo que impide el goce efectivo del derecho a la salud".

Para la Corte, aunque se han adoptado algunas de las medidas solicitadas para corregir las falencias del sistema, los efectos de las órdenes generales siguen siendo insuficientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Videollamada le salvó la vida a un hombre en Bogotá: su mamá contó la emotiva historia

España

Para evitar la Peste Porcina Africana en el país prohíben el ingreso de productos españoles derivados del cerdo

Congreso de la República

Convocan al Congreso a sesiones extraordinarias exclusivas para destrabar ascensos militares y de Policía

Otras Noticias

Artistas

¡Conocida pareja de youtubers se casará! Así lo anunciaron

La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales y sorprendió a más de un internauta.

Artistas

Llora el cine: murió un inolvidable y legendario actor a sus 60 años

El actor fue encontrado sin signos vitales dentro de su casa. ¿Qué se ha conocido?

Independiente Medellín

Medellín o Nacional: ¿quién tiene más chance de ser campeón de la Copa BetPlay, según la IA?

Ministerio de Transporte

Conductores en Colombia se ahorrarán más de 300 mil pesos para 2026: requisitos que debe cumplir

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno