"Los mosquitos parecen elefantes": reguetonero contó cómo es la cárcel Alligator Alcatraz en EE.UU.

Leamsy Izquierdo, un reguetonero cubano quien artísticamente es conocido como 'La Figura', es uno de los migrantes latinos que se encuentran recluidos en la temida cárcel Alligator Alcatraz, la cual fue puesta en funcionamiento recientemente por el gobierno estadounidense.

En una llamada telefónica de Izquierdo con su novia desde este centro carcelario, dio detalles sobre cómo son las condiciones en las que los tienen y denunció diferentes hechos que pasan desde temas de salubridad hasta las condiciones del entorno.

Aquí no hay para usar el baño, uno hace cuatro días que no se baña, no hay nada para uno lavarse los dientes. No te sacan afuera aunque sea un minuto a coger aire, te dan una sola comida al día que tiene hasta gusanos. Las luces están encendidas las 24 horas, los mosquitos parecen elefantes...