Habló la familia del hombre que forcejeó con uno de los asesinos durante tiroteo en Sídney

El Janucá resultó trágico en Australia. La celebración judía se llevó a cabo el domingo 14 de diciembre en Sídney y, aunque parecía ser un momento de regocijo, fue el escenario de un tiroteo.

Alrededor de mil personas se reunieron en el Parque Archer, el cual queda en la playa Bondi. El reporte oficial apunta que casi a las 7:00 p.m., dos hombres armados comenzaron a disparar sin cesar.

16 muertos: incluyendo a uno de los responsables

Los sospechosos fueron identificados como Sajid y Naveed Akram, padre e hijo. Ambos habrían asesinado a 15 personas y dejaron heridas a más de 40. Se cree que fue un atentado antisemita.

El primero murió en el sitio, mientras que el segundo está en estado crítico en un centro médico. Entre las víctimas mortales, hubo menores de edad; como una niña de 10 años.

¿Quién es el héroe que arriesgó su vida?

Durante los momentos de angustia, un valiente hombre arriesgó su vida e impidió que el saldo de muertos aumentara. Ahmed al Ahmed, de 43 años y papá de dos niñas, forcejeó con uno de los criminales hasta poder quitarle el arma.

Su acción heroica fue destacada por Chris Minns, el primer ministro de Nueva Gales del Sur. A través de redes sociales, se conocieron videos del momento en el que pudo desarmar al asesino.

Este hombre lo tomó por la espalda y pudo quitarle lo que parecía ser un rifle. Sin embargo, quedó herido. ABC News fue hasta el hospital St. George y habló con su familia. Hace pocas horas, lo operaron y se encuentra estable.

“Mi hijo es un héroe. Sirvió en la policía y tiene la pasión de defender a la gente (…) Vio que morían (las víctimas) y cuando este tipo se quedó sin munición, se la quitó, pero le dieron”: narraron Mohamed Fateh y Malakeh Hasan, su papá y mamá.