CANAL RCN
Internacional

Habló la familia del hombre que forcejeó con uno de los asesinos durante tiroteo en Sídney

Dos sujetos armados acabaron con la vida de 15 personas durante una celebración religiosa.

Hombre arriesgó su vida durante tiroteo en Australia.
Hombre arriesgó su vida durante tiroteo en Australia. Foto: @ChrisMinnsMP

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
09:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Janucá resultó trágico en Australia. La celebración judía se llevó a cabo el domingo 14 de diciembre en Sídney y, aunque parecía ser un momento de regocijo, fue el escenario de un tiroteo.

Ataque armado contra comunidad judía en Sídney deja 11 muertos: Esto se sabe
RELACIONADO

Ataque armado contra comunidad judía en Sídney deja 11 muertos: Esto se sabe

Alrededor de mil personas se reunieron en el Parque Archer, el cual queda en la playa Bondi. El reporte oficial apunta que casi a las 7:00 p.m., dos hombres armados comenzaron a disparar sin cesar.

16 muertos: incluyendo a uno de los responsables

Los sospechosos fueron identificados como Sajid y Naveed Akram, padre e hijo. Ambos habrían asesinado a 15 personas y dejaron heridas a más de 40. Se cree que fue un atentado antisemita.

El primero murió en el sitio, mientras que el segundo está en estado crítico en un centro médico. Entre las víctimas mortales, hubo menores de edad; como una niña de 10 años.

¿Quién es el héroe que arriesgó su vida?

Durante los momentos de angustia, un valiente hombre arriesgó su vida e impidió que el saldo de muertos aumentara. Ahmed al Ahmed, de 43 años y papá de dos niñas, forcejeó con uno de los criminales hasta poder quitarle el arma.

Australia endurecerá las leyes sobre armas tras el tiroteo antisemita que dejó 15 muertos en Sídney
RELACIONADO

Australia endurecerá las leyes sobre armas tras el tiroteo antisemita que dejó 15 muertos en Sídney

Su acción heroica fue destacada por Chris Minns, el primer ministro de Nueva Gales del Sur. A través de redes sociales, se conocieron videos del momento en el que pudo desarmar al asesino.

Este hombre lo tomó por la espalda y pudo quitarle lo que parecía ser un rifle. Sin embargo, quedó herido. ABC News fue hasta el hospital St. George y habló con su familia. Hace pocas horas, lo operaron y se encuentra estable.

“Mi hijo es un héroe. Sirvió en la policía y tiene la pasión de defender a la gente (…) Vio que morían (las víctimas) y cuando este tipo se quedó sin munición, se la quitó, pero le dieron”: narraron Mohamed Fateh y Malakeh Hasan, su papá y mamá.

Cuando lo hizo, no pensó en los antecedentes de las personas que estaba salvando. Oramos para que Dios lo salve.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

"Nos estamos desplomando": el último audio antes de que una avioneta privada se cayera en México

Artistas

Dolor: murió querida actriz de una reconocida serie a nivel mundial

Estados Unidos

Piloto comercial advierte que estuvo a punto de chocar con aviones de despliegue estadounidense en el Caribe

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Conmovedor video de abuelo al enterarse que su nieta no murió en accidente de bus con recién graduados en Antioquia

Otras 16 familias tendrán que despedirse de sus recién graduados en lo que, se cree, podría ser un sepelio colectivo el martes, 16 de diciembre, según la Gobernación de Antioquia.

Banco de la República

Este es el billete de 50.000 pesos que puede valer hasta $1.200.000: atento a las características

La combinación de año de emisión, tipo de serie y estado físico convierte a este billete en una pieza altamente valorada.

Tecnología

James Rodríguez será imagen de reconocida marca en Colombia para 2026: esto se sabe

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional está cerca de cerrar a su nuevo director técnico? Revelaron diálogos con este extranjero

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?