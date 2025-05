Popular marca de whisky se declara en quiebra: ¿de cuál se trata y por qué?

Los más recientes conflictos arancelarios y los altos costos en las cadenas de suministros se han convertido en factores trascendentales para el desarrollo de las empresas internacionales. Sin embargo, la constante alza de la inflación ha afectado principalmente a las pequeñas y medianas empresas que no logran cubrir los costos totales de los insumos.

¿Qué marca de whisky anunció su quiebra?

Se trata de la marca estadounidense Devils River Holdings LLC, ubicada principalmente en San Antonio. La destilería, que produce una gran variedad de productos artesanales, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en el país debido a su amplia deuda entre 1 y 10 millones de dólares a aproximadamente 99 acreedores.

La empresa inició en el año 2017 al consolidarse como una de las mejores marcas minoristas que producían whisky bourbon al conservar las tradicionales prácticas de destilación. También, contó con importantes sedes que conservaban ambientes rústicos al tener locales musicales al aire libre, comedores y un bar clandestino ubicado en un sótano.

¿Por qué quebró Devils River Holdings LLC?

Según Mike Cameron, director ejecutivo y presidente, la compañía tuvo que realizar importantes reestructuraciones ante los contundentes desafíos económicos que impusieron los altos costos en los suministros, la inflación del país, los aranceles, entre otros factores económicos.

No obstante, esta compañía no es la única que ha manifestado padecer serios problemas económicos ya que, según el Distilled Spirits Council of the United States, los ingresos generales de los productores de whisky presentaron una disminución del 1,1%, en el último periodo.

También, la organización hizo énfasis en el alto costo que los productos de este tipo empezaron a obtener en el mercado por lo que esto representó un golpe para el bolsillo de los consumidores, quienes notablemente dejaron de adquirir estos licores.