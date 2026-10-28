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¿Quién es la jueza a la que le asignaron el caso de Maduro tras fallecimiento de Hellerstein?

El proceso contra Maduro fue asignado a la jueza Analisa Torres. ¿Quién es?

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 28 de 2026
06:34 p. m.
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Este miércoles 28 de octubre, falleció a los 92 años el reconocido juez Alvin Hellerstein, quien estaba llevando el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos.

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Hellerstein ejercía como juez del tribunal para el Distrito Sur de Nueva York. Había sido nominado el 15 de mayo de 1998 por parte del expresidente Bill Clinton para que tomara posesión de la vacante que había dejado Louis Stanton.

Falleció Alvin Hellerstein a los 92 años

Fue el 22 de octubre de 1998 cuando fue nombrado para este cargo, en el que estuvo casi 30 años. Gracias a su extensa trayectoria, el 30 de enero de 2011 fue designado como juez sénior.

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Se graduó en 1954 de la Licenciatura en Artes de Columbia College y en 1956 lo hizo de la Facultad de Derecho de Columbia con el grado de doctorado en jurisprudencia. Antes de llegar al tribunal neoyorquino, ejerció como asistente legal del juez Edmund Palmieri, entre 1956 y 1957; e hizo parte del Cuerpo de Abogados Militares, desde 1957 hasta 1960. Fue abogado privado a partir de ese momento hasta la nominación de Clinton.

Aparte del caso contra Maduro, Hellerstein estuvo detrás de otros importantes litigios para la historia de Estados Unidos, siendo la supervisión de las causas civiles posteriores al atentado del 11 de septiembre de 2001 uno de los más recordados.

¿Quién es Analisa Torres?

Con la noticia de su fallecimiento, causó expectativa saber qué juez iba a ser designado para continuar con el proceso contra el venezolano, del cual el juicio está contemplado que inicie el 1 de junio de 2027.

Este mismo miércoles, se supo que quedó en manos de la jueza Analisa Torres. Fue nombrada jueza del tribunal el 23 de abril de 2013 tras ser nominada por el entonces presidente Barack Obama para ocupar el cargo de Naomi Reice Buchwald. Cuenta con una extensa carrera, tanto en el sector privado como público.

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