Mujer británica denunció que su esposo la drogaba y ataba para que otros hombres abusaran de ella

Un juicio en Inglaterra expone un caso de violencia sexual que se habría prolongado durante 13 años. Joanne Young, una mujer británica de 49 años y madre de tres hijos, declaró por primera vez ante un tribunal que su entonces esposo, Philip Young, presuntamente la drogaba para que otros hombres mantuvieran relaciones sexuales con ella mientras estaba incapacitada.

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El proceso se desarrolla en Winchester, al sur de Inglaterra, y ha despertado comparaciones con el caso de la francesa Gisèle Pelicot, quien fue drogada por su marido para que otros hombres abusaran de ella.

¿Qué contó la mujer ante el tribunal?

Durante su declaración del miércoles, Joanne Young relató un episodio ocurrido en febrero de 2023, cuando despertó con los ojos vendados y atada, y se percató de que había dos personas en su habitación. Según su testimonio, una de ellas le pareció que era su esposo.

La mujer describió lo que habría ocurrido mientras se encontraba inmovilizada y aseguró que uno de los presentes le tocaba la muñeca, mientras el otro le practicaba sexo oral.

Su relato se suma a declaraciones que había entregado previamente a la Policía. En una entrevista grabada en julio de 2024, explicó que durante su matrimonio, que se extendió por cerca de dos décadas, existía una dinámica de encuentros sexuales que ella no siempre podía recordar.

Según contó, en ocasiones las relaciones ocurrían después de compartir bebidas con amigos o de tomar una última copa antes de irse a dormir. La mujer afirmó que con frecuencia ya estaba profundamente dormida cuando su esposo iniciaba los encuentros sexuales.

También describió que en varias oportunidades despertaba vendada y atada, sin recordar cómo había terminado en esas condiciones.

¿Qué recordaba la mujer cuando despertaba?

En sus declaraciones a los investigadores, Joanne Young recordó otra noche de febrero de 2023. Después de salir a un pub con amigos, se fue a dormir y posteriormente despertó al percatarse de que había otro hombre en su habitación.

Al día siguiente, según su testimonio, Philip Young le explicó que había consultado foros en internet y que había invitado a una persona a la vivienda para que los observara mientras mantenían relaciones sexuales.

La mujer aseguró que se sintió profundamente afectada al conocer lo ocurrido, pues no había aceptado ni deseado la presencia de un desconocido durante un encuentro sexual.

Fotografías íntimas y videos encontrados por la Policía

El caso salió a la luz después de que Philip Young fuera denunciado por difundir imágenes sexuales en internet. Tras su detención, según el testimonio de Joanne Young, su esposo también le confesó que había publicado fotografías íntimas de ella en la red.

La mujer manifestó ante el tribunal que esa revelación le causó una fuerte impresión y la llevó a preguntarse en qué momento se habían tomado las imágenes, pues sospechaba que estaba dormida.

Durante el registro de la vivienda, los investigadores encontraron videos en los que Joanne Young aparecía inmovilizada en una cama mientras otros hombres mantenían relaciones sexuales con ella, de acuerdo con la información del caso.

¿Quiénes son los otros hombres acusados?

Además de Philip Young, quien se declaró culpable, cuatro hombres comparecen ante el tribunal de Winchester por su presunta participación en los hechos:

Norman Macksoni, de 48 años, y Richard Wilkins, de 62: están acusados de violación.

Connor Sanderson-Doyle, de 32 años: enfrenta cargos por agresión sexual y tocamientos.

Mohammed Hassan, de 38 años: está acusado de tocamientos sexuales.

Los cuatro niegan los cargos. Por tanto, las acusaciones en su contra deberán ser evaluadas por la justicia y no constituyen, por sí solas, una declaración de culpabilidad.