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Salario mínimo 2027: MinTrabajo invita a trabajadoras domésticas a la concertación

El sector de las trabajadoras domésticas participará en la mesa de concertación para el alza del salario mínimo.

Trabajadoras domésticas en la mesa del salario mínimo 2027.
Trabajadoras domésticas en la mesa del salario mínimo 2027. Foto: Ministerio del Trabajo.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 28 de 2026
09:18 p. m.
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Con la llegada de final de año, comienza la expectativa por la mesa de concertación del salario mínimo para 2027.

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Esta será la primera discusión en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Si bien aún no ha comenzado formalmente el diálogo, la ministra de Trabajo, Natalia López, hizo un importante anuncio.

Expectativa por la concertación

Dio a conocer este miércoles 28 de octubre que se convocó por primera vez a las organizaciones de trabajadoras domésticas. “Espero tenerlas en la mesa y que sea un espacio para ustedes. Que nos retroalimenten sus necesidades”, indicó la jefa de cartera.

La respuesta no se hizo esperar y la presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), Claribet Palacios, agradeció la invitación.

“Representa una oportunidad para que, por primera vez, las trabajadoras domésticas llevemos nuestra voz y nuestras propuestas a la mesa de concertación del salario mínimo”

Las propuestas que han salido

A pesar de que la mesa no ha comenzado, a través de varios espacios se han dado a conocer las posibles propuestas.

Una de las más llamativas fue la que planteó el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, indicando que el incremento debería ser del 38.5 %, lo que se traduciría en $674.098 mensuales de más.

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Recientemente, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expuso durante el Congreso de Asocajas en Cartagena, que el aumento no debería superar el 9 %, acorde a las proyecciones de la inflación.

En cambio, Nelson Alarcón, el presidente de la CUT, pasó por los micrófonos de La FM y expuso que el incremento debería ser de dos dígitos. Sin duda, la discusión se centrará en este punto.

A finales de 2025, no se llegó al ‘humo blanco’ y el entonces presidente Gustavo Petro expidió el decreto con el 23.7 %, porcentaje que causó múltiples reacciones e incluso decisiones clave en los altos tribunales.

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