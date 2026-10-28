¿De qué investigan a Flávio Bolsonaro? Estos son los procesos judiciales que enfrenta en Brasil

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, enfrenta varias investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades financieras y electorales.

Según la información suministrada, el senador salió de Argentina rumbo a Estados Unidos durante la madrugada del miércoles, después de que sus pasaportes brasileños, incluido uno diplomático, fueran cancelados por no cumplir una orden judicial que le exigía entregarlos.

¿De qué investigan a Flávio Bolsonaro?

Presunto lavado de dinero

Uno de los procesos abiertos busca establecer si Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz habrían participado en operaciones de lavado de dinero. La investigación está a cargo de la Policía Federal por orden de la Corte Suprema.

Las autoridades sospechan que ambos tenían vínculos comerciales y que el senador podía acceder plenamente a una cuenta bancaria perteneciente a una de las empresas relacionadas con ellos.

De acuerdo con la información citada por la agencia AFP, en el marco de este caso se ordenó retener los pasaportes del senador, incluido uno italiano que también tendría. La medida habría respondido, en parte, a los temores de que abandonara Brasil.

El dinero para la película sobre Jair Bolsonaro

Otra investigación gira alrededor de Dark Horse, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro, expresidente brasileño condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula da Silva.

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En mayo, el medio Intercept Brasil divulgó grabaciones de audio en las que Flávio Bolsonaro negociaba con el banquero Daniel Vorcaro recursos por unos 24 millones de dólares para financiar la producción cinematográfica. Vorcaro se encontraba detenido por un caso de fraude de gran magnitud.

A finales de julio, el juez de la Corte Suprema André Mendonça ordenó investigar el origen y la gestión de esos recursos. La justicia busca establecer si el financiamiento pudo involucrar delitos como corrupción, lavado de dinero o evasión de divisas.

Flávio Bolsonaro reconoció que solicitó el dinero, pero defendió la operación al afirmar que se trataba de fondos privados y que no había cometido ninguna ilegalidad.

Posibles aportes extranjeros a su campaña electoral

Una tercera línea de investigación busca determinar si la campaña de Flávio Bolsonaro recibió financiación proveniente del extranjero y si hubo otras formas de interferencia durante las elecciones.

El martes, el juez de la Corte Suprema Flávio Dino ordenó a la Policía Federal investigar el posible origen, circulación y destino de recursos extranjeros vinculados con la campaña. También pidió examinar eventuales acciones de manipulación en redes sociales.

Durante la contienda electoral, Lula da Silva denunció una presunta intervención de Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, que habría favorecido a su rival.

La compañía estadounidense negó las acusaciones, aunque reconoció que se presentaron fallas técnicas que llevaron a desactivar anuncios relacionados con la campaña de Lula.

Por ahora, la investigación deberá establecer si existieron aportes extranjeros irregulares o acciones que pudieran afectar el desarrollo de la contienda electoral.

El antecedente de las ‘rachadinhas’

Las investigaciones que enfrenta Flávio Bolsonaro no comenzaron con su participación en la política nacional. Antes de llegar al Senado, estuvo involucrado en un caso conocido en Brasil como las rachadinhas, una práctica relacionada con la presunta apropiación de parte de los salarios de funcionarios públicos.

En 2020, la Fiscalía de Río de Janeiro lo acusó de quedarse con una parte de los sueldos de sus asesores cuando se desempeñaba como diputado estatal. Según la acusación, parte de esos recursos habría sido blanqueada a través de una tienda de chocolates de la que era socio.

Sin embargo, el caso tuvo un giro judicial en 2021, cuando un tribunal superior anuló las pruebas obtenidas durante la investigación. Un año después, la denuncia fue archivada.

Este antecedente es distinto de los procesos actuales: la denuncia relacionada con las rachadinhas fue archivada, mientras que las investigaciones sobre el supuesto lavado de dinero, la película y la posible financiación extranjera corresponden a otros expedientes.