Situación de Nicaragua será examinada en reunión extraordinaria de cancilleres: OEA

La diplomacia continental ha reactivado un mecanismo de emergencia que permanecía congelado desde 2019: el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó por consenso convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para evaluar la severa crisis política de Nicaragua y definir qué medidas o "acciones apropiadas" tomar al respecto.

La maniobra diplomática no es menor. Con los 34 países miembros activos sobre la mesa, la OEA recurre a una "reunión de consulta", una herramienta excepcional en el organismo hemisférico que no era utilizada desde hace seis años, cuando los diplomáticos se congregaron para abordar el escenario político y social en Venezuela.

El anuncio del cancillerato regional llega como respuesta directa al recrudecimiento del régimen autoritario encabezado por el exguerrillero izquierdista Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo.

La hegemonía del matrimonio presidencial —quienes detentan el poder con puño de hierro— se consolidó recientemente tras una reforma constitucional que extendió el periodo de gobierno de cinco a seis años y elevó formalmente el estatus de Murillo a copresidenta.

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Reformas en contra de la oposición en elecciones:

Aunque, en el papel, el calendario electoral fijaba los próximos comicios generales para 2027, la posibilidad de un proceso democrático libre quedó sepultada por el propio Ortega, que proclamó públicamente que en el país "no volverá a haber elecciones" donde fuerzas alineadas con "los yanquis" puedan aspirar al poder; disposición ratificada por el parlamento.

Esta clausura del sistema electoral se suma a un historial de restricciones legales y persecución. El marco normativo nicaragüense prohíbe la participación de cualquier agrupación política adversa al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Se trata de un patrón recurrente: en los comicios celebrados hace cinco años, la dirigencia opositora terminó encarcelada, permitiendo una holgada victoria sin contendientes para Ortega, que gobernó, inicialmente, en los años ochenta y retomó al poder en 2007 para encadenar tres reelecciones altamente cuestionadas.

Situación en Nicaragua es "absolutamente inaceptable"

Ante semejante panorama, la cúpula de la OEA ha endurecido su discurso. El secretario general del organismo, Albert Ramdin, se refirió al panorama nicaragüense como "absolutamente inaceptable".

No obstante, el margen de maniobra directa del foro multilateral enfrenta límites estructurales: la OEA carece de facultades normativas para imponer sanciones coercitivas como bloque, quedando esa atribución en manos de las legislaciones individuales de cada Estado.

Bajo esta premisa, Estados Unidos ha liderado medidas de presión internacional mediante un paquete de sanciones económicas y administrativas dirigidas específicamente contra la pareja presidencial, sus familiares y la alta cúpula de la administración sandinista.

El diálogo con Managua promete ser complejo en el plano formal, dado que Nicaragua concretó su salida definitiva de la OEA en noviembre de 2023 en respuesta a los constantes cercos diplomáticos del bloque. Pese al distanciamiento, el organismo buscará fijar una posición unificada frente al régimen de Ortega y Murillo.