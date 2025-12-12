Casa Blanca aseguró que moretones y vendas en las manos de Trump son por “tantos apretones de mano”

La Casa Blanca salió al paso de las especulaciones sobre la salud del presidente Donald Trump, en la tarde del jueves (12 de diciembre) después de que, durante varios días, se le viera con vendajes adhesivos en la mano derecha.

La portavoz Karoline Leavitt insistió en que no existe motivo de alarma y afirmó que “el presidente está literalmente apretando manos todo el tiempo”, lo que explicaría la aparición del hematoma que generó nuevas dudas públicas.

No es la primera vez que intentan camuflar moretones en las manos de Trump:

Leavitt recordó que esta no es la primera vez que se ofrece una aclaración al respecto. “Sobre los vendajes en la mano, también hemos dado una explicación para ello”, dijo ante la prensa en la Casa Blanca. La funcionaria añadió que Trump “también toma aspirina diariamente, algo que ya han señalado sus exámenes físicos en el pasado, lo cual puede contribuir al hematoma que ven”.

Las observaciones de la prensa se intensificaron luego de que meses atrás el mandatario, de 79 años, fuera fotografiado con un moretón en el dorso de la mano, camuflado bajo una notable capa de maquillaje. En esa ocasión, la Casa Blanca ofreció una justificación similar.

Trump: el candidato de mayor edad en alcanzar a presidencia

Trump, que se convirtió en el presidente de mayor edad al asumir el cargo, ha usado estos episodios para destacar su buen estado físico y compararlo con el de su antecesor, Joe Biden, a quien acusa de estar perdiendo facultades. El mandatario incluso ha elevado el tono frente a la atención mediática sobre su salud, al afirmar en Truth Social que las investigaciones de la prensa son equivalentes a “sedición, quizá incluso traición”.

Frente a las dudas, en octubre el presidente se sometió a un examen médico completo, que incluyó una resonancia magnética (IRM). De acuerdo con su médico, los resultados confirmaron que Trump goza de “excelente salud”. Al respecto, el republicano dijo sentirse mejor que hace 25 años.