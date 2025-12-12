CANAL RCN
Internacional

Casa Blanca aseguró que moretones y vendas en las manos de Trump son por “tantos apretones de mano”

No es la primera vez que intentan camuflar moretones en las extremidades del republicano, próximo a cumplir 80 años.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 12 de 2025
10:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Casa Blanca salió al paso de las especulaciones sobre la salud del presidente Donald Trump, en la tarde del jueves (12 de diciembre) después de que, durante varios días, se le viera con vendajes adhesivos en la mano derecha.

La portavoz Karoline Leavitt insistió en que no existe motivo de alarma y afirmó que “el presidente está literalmente apretando manos todo el tiempo”, lo que explicaría la aparición del hematoma que generó nuevas dudas públicas.

Secretaria de Prensa desmiente que Trump se quede dormido en sus reuniones de gabinete
RELACIONADO

Secretaria de Prensa desmiente que Trump se quede dormido en sus reuniones de gabinete

No es la primera vez que intentan camuflar moretones en las manos de Trump:

Leavitt recordó que esta no es la primera vez que se ofrece una aclaración al respecto. “Sobre los vendajes en la mano, también hemos dado una explicación para ello”, dijo ante la prensa en la Casa Blanca. La funcionaria añadió que Trump “también toma aspirina diariamente, algo que ya han señalado sus exámenes físicos en el pasado, lo cual puede contribuir al hematoma que ven”.

Las observaciones de la prensa se intensificaron luego de que meses atrás el mandatario, de 79 años, fuera fotografiado con un moretón en el dorso de la mano, camuflado bajo una notable capa de maquillaje. En esa ocasión, la Casa Blanca ofreció una justificación similar.

La 'Tarjeta Dorada Trump' para conseguir la ciudadanía a cambio de un millón de dólares ya está disponible
RELACIONADO

La 'Tarjeta Dorada Trump' para conseguir la ciudadanía a cambio de un millón de dólares ya está disponible

Trump: el candidato de mayor edad en alcanzar a presidencia

Trump, que se convirtió en el presidente de mayor edad al asumir el cargo, ha usado estos episodios para destacar su buen estado físico y compararlo con el de su antecesor, Joe Biden, a quien acusa de estar perdiendo facultades. El mandatario incluso ha elevado el tono frente a la atención mediática sobre su salud, al afirmar en Truth Social que las investigaciones de la prensa son equivalentes a “sedición, quizá incluso traición”.

Frente a las dudas, en octubre el presidente se sometió a un examen médico completo, que incluyó una resonancia magnética (IRM). De acuerdo con su médico, los resultados confirmaron que Trump goza de “excelente salud”. Al respecto, el republicano dijo sentirse mejor que hace 25 años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

María Corina Machado

La historia detrás del grupo militar de EE. UU. que ayudó a que María Corina Machado escapara

Artistas

Murió un querido actor y humorista: esta fue la causa

Nicolás Maduro

Inicio de operaciones terrestres de EE. UU. en Venezuela será "muy pronto", confirmó Trump

Otras Noticias

Artistas

Preocupación por reconocida actriz: reveló que la diagnosticaron con esta enfermedad

La importante actriz explicó el proceso por el que tuvo que pasar hasta ser diagnosticada.

Artistas

Miguel Ayala reveló que su manager no quiso dejarlo solo en el secuestro: "Se podía ir"

El hijo de Giovanny Ayala habló sobre su experiencia estando secuestrado y reveló que el plan era que su tour manager quedara en libertad.

Millonarios

Millonarios tendría todo listo con un nuevo refuerzo: no es Rodrigo Ureña

Dólar

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025! Así se está cotizando

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?