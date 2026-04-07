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"Una civilización entera morirá esta noche": Trump lanzó contundente ultimátum a Irán

El presidente aseguró que el régimen iraní podría enfrentar bombardeos si no cumple sus exigencias.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 07 de 2026
08:44 a. m.
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En un contundente mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás” si Irán no atiende su ultimátum antes de la medianoche del martes hora de Washington.

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Trump lanzó contundente ultimátum a Irán: esto dijo

Trump afirmó:

"No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda”, y añadió un enigmático “¿QUIÉN SABE?", dejando abierta la posibilidad de un desenlace dramático.

Ultimátum de Trump a Irán
Foto: Truthsocial

En otras ocasiones, el mandatario había detallado que las fuerzas armadas podrían atacar puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles, con el objetivo de “devolver al país a la Edad de Piedra”.

El ultimátum vence a las 20:00 horas, hora local de Washington (00:00 GMT del miércoles).

¿Qué es lo que le está pidiendo Trump a Irán?

Consultado sobre los términos exactos, Trump respondió escuetamente: un acuerdo que sea satisfactorio para mí”, y resaltó que la condición principal es que Irán renuncie a poseer armas nucleares.

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Asimismo, el presidente ha mencionado que la reapertura del estrecho de Ormuz también es importante, aunque en otras declaraciones indicó que no es absolutamente imprescindible para Estados Unidos.

En su última publicación, Trump dio a entender que aún hay margen para un acuerdo de último minuto:

Ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE?.

El mandatario además calificó la situación como “uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo” y aseguró que “47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin”, cerrando su mensaje con la frase:

¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!

Con todo esto, la advertencia de Trump ya ha generado preocupación sobre un posible conflicto de alto riesgo en Medio Oriente.

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