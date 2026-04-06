Experto en astrofísica reveló los riesgos mortales a los que se enfrentan los tripulantes del Artemis II

Seis días de misión han convertido a Artemis II en protagonista de la historia espacial. Con imágenes, videos y transmisiones en vivo, la tripulación ha documentado cada instante mientras se acerca a un récord que ningún ser humano había alcanzado desde el Apolo 11: superar la distancia máxima desde la Tierra.

El doctor en astrofísica e ingeniero aeroespacial Julián Rodríguez Ferreira brindó un testimonio exclusivo a Noticias RCN, explicando los riesgos extremos y la importancia científica y tecnológica de esta histórica travesía.

¿Por qué se dice que se va a romper un récord histórico con la misión Artemis II?

Rodríguez Ferreira recordó que los astronautas del Apolo 11 alcanzaron 400.000 kilómetros desde la Tierra, un récord que Artemis II superará ligeramente.

Hoy vamos a pasar un poquitico más lejos de esta distancia, entonces pues es un hito histórico no solamente por la relevancia de lograr ese récord de ir un poco más allá, sino también por el reto tecnológico de lo que implica llevar seres humanos a lo que ya denominamos el espacio profundo, de salir de esta zona de confort protegida por nuestro propio planeta.

¿Cómo es sobrevolar el lado más lejano de la Luna?

La misión está por sobrevolar el lado más lejano de la Luna, aquella zona que nunca ha sido visitada por humanos.

Ferreira aclaró que no es oscuro, pero sí representa un territorio que aún mantiene secretos de la historia geológica del sistema solar.

Lo hemos visto con sondas y durante las misiones Apolo, pero hoy volvemos después de más de 50 años con tecnología mucho más avanzada: cámaras de alta resolución y sensores que permitirán un estudio científico sin precedentes. La Luna es un museo abierto que guarda la historia de nuestro sistema solar y de la Tierra misma.

¿A qué riesgos se enfrentan los tripulantes del Artemis II?

Uno de los momentos más críticos ocurrirá cuando la nave pase 41 minutos sin comunicación con la Tierra. Al encontrarse en el lado lejano de la Luna, no habrá enlace directo por radio, lo que implica que la tripulación enfrentará riesgos sin asistencia inmediata.

Los riesgos son conocidos: radiación solar, micrometeoritos que puedan impactar la nave, cambios bruscos de temperatura al pasar al lado no iluminado por el sol… pero todos están plenamente identificados y mitigados. Llevamos más de 20, 30 años preparando esta misión.

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Aun así, Rodríguez Ferreira resaltó que la misión es un avance tecnológico y científico sin precedentes, consolidando un paso más hacia la exploración del espacio exterior.