Colombia y Francia refuerzan cooperación judicial contra la trata de personas

La Fiscalía General de la Nación y el Tribunal de Marsella sellaron dos acuerdos de cooperación para crear Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) que permitirán enfrentar las redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

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La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón y los vicepresidentes de Instrucción del Tribunal de Marsella, François Bonnecarrere y Emmanuel Rodríguez, protocolizaron los convenios en simultánea en ambos países, acompañados por autoridades judiciales y diplomáticas de Colombia y Francia.

Intercambio de información y operaciones conjuntas

Los ECI, con sede en París y Marsella, facilitarán investigaciones paralelas sobre las mismas organizaciones criminales, el intercambio de información judicial —incluidos testimonios, interceptaciones telefónicas y datos financieros— y la coordinación de operaciones en ambos territorios.

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El objetivo es identificar y judicializar las redes que captan víctimas en Colombia, las trasladan a Europa y obtienen beneficios económicos de su explotación. Las acciones también buscan impactar a quienes favorecen o participan en estas estructuras en territorio francés.

Protección integral de las víctimas

Los acuerdos contemplan medidas coordinadas para garantizar la atención, protección y reparación integral de las víctimas, como parte de una estrategia conjunta que apunta a debilitar las economías ilícitas derivadas de este delito.

La implementación estará a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales y el Grupo de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía, en coordinación con el magistrado de enlace de la Embajada de Francia y las autoridades judiciales francesas.