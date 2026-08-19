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Se reportó fuerte temblor en Perú: el epicentro fue cerca de Lima

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.8, según la entidad experta de ese país.

Foto: Instituto Geofísico del Perú.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
07:33 a. m.
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Este miércoles 19 de agosto de 2026, según el Instituto Geofísico del Perú, se alcanzó a sentir un temblor considerable en Lima.

El movimiento telúrico se presentó a las 5:28 de la mañana (hora local) y tuvo una profundidad de 42 kilómetros.

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Además, el epicentro, de acuerdo con los primeros monitoreos, fue al suroeste de Lurín, uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

Sin embargo, más allá de los instantes de zozobra que vivieron los habitantes peruanos, no se presentaron daños materiales y tampoco hubo personas afectadas tras este temblor.

Hernando Tavera, el presidente del Instituto Geofísico del Perú, habló tras el sismo que se sintió hoy 19 de agosto de 2026

Unos minutos después de que se confirmó el sismo de magnitud 4.8 en Lurín, el presidente del Instituto Geofísico del Perú se conectó con el medio de comunicación 'Exitosa Noticias'.

Los periodistas, tras las inquietudes de algunos ciudadanos, le preguntaron por las alarmas que deberían sonar en el celular y el funcionario manifestó lo siguiente:

"En el país todavía no existe un sistema oficial de esa información. Hay pruebas que se están haciendo y entiendo que se trata de eso", precisó.

"Pero, más allá de que suene o no suene la alarma, es importante que sepamos qué es lo que hay que hacer en casa. Apenas se sienta el movimiento, hay que actuar inmediatamente, ubicarse en zonas seguras y salir a campo abierto. Ahí está la solución. No pongamos la esperanza en que nos lleguen alarmas, sino que actuemos de manera inmediata porque se trata de asegurar nuestras vidas", complementó.

Algunos ciudadanos de Perú se pronunciaron tras el sismo de hoy 19 de agosto de 2026

Los corresponsales de 'Exitosa Noticias' hicieron presencia en las calles y les preguntaron a algunos transeúntes si habían sentido el temblor.

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Fue así como un hombre aseguró que se estaba alistando para salir a trabajar y notó que la mesa se comenzó a mover justo cuando se sentó a desayunar.

Además, otro ciudadano indicó que se percató del movimiento telúrico al ir conduciendo su vehículo.

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