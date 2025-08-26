CANAL RCN
Shock en el periodismo: murió reconocido periodista a sus 51 años

El periodista se destacó como reportero, guionista, locutor y conductor de los programas. ¿Qué enfermedad tenía?

El periodismo se encuentra de luto debido a que uno de sus grandes exponentes de México falleció a sus 51 años.

Se trata de Huemanzin Rodríguez, que durante su trayectoria se destacó como guionista, locutor, conductor de los programas y fue denominado uno de los reporteros culturales más importantes de su país.

Huemanzin Rodríguez trabajó más de 20 años en el Canal 22 e, incluso, cuando se mudó a Noruega, siguió realizando diferentes contenidos periodísticos para el medio.

El deceso del periodista, según han revelado sus familiares, fue el pasado miércoles 20 de agosto de 2025, en Rygge, Noruega, el municipio en el que vivía en ese país.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Huemanzin Rodríguez, el reconocido periodista de México?

De acuerdo con lo que se ha podido conocer, Huemanzin Rodríguez batalló durante muchos años contra un cáncer que deterioró su estado de salud poco a poco.

Sin embargo, el periodista quiso enfrentar su enfermedad de manera privada y, por lo tanto, le pidió a su entorno más cercano que no revelaran la noticia hasta que ya no estuviera en el plano terrenal.

En consecuencia, la gran mayoría de sus seguidores se encuentran en shock y han escrito múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Gracias por tu esplendor", "que tu alma fluya libre", "gracias por tanto", "descansa en paz", "siempre nos acercaste a la cultura" y "recuerdo tus transmisiones", han sido algunas de las palabras expresadas.

Este fue el desgarrador mensaje con el que el Canal 22 confirmó la muerte de Huemanzin Rodríguez, el reconocido periodista de México

"Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal", comenzó enfatizando el Canal 22 tras la muerte del periodista.

"Descansa en paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá", concluyó el Canal 22 en el sentido post.

 

 

