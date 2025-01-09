CANAL RCN
Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

La presentadora no había dado indicios de presentar problemas de salud y, por lo tanto, sus seguidores se encuentran impactados.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
11:39 a. m.
El mundo de la televisión se encuentra de luto debido a que una reconocida presentadora murió a sus 42 años.

Se trata de Celeste Wilson, que presentaba en WAPT, la famosa cadena televisiva de Mississippi, Estados Unidos, durante los fines de semana.

La muerte ocurrió el pasado miércoles 27 de agosto y dejó en shock a sus seguidores y colegas debido a que Celeste Wilson había trabajado con normalidad durante sus últimos días e, incluso, no había dado indicios de padecer algún problema de salud.

Sin embargo, presentó una emergencia médica que no le permitió que la trataran los especialistas, sino que apagó su vida en cuestión de segundos.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Celeste Wilson, la reconocida presentadora de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que se ha revelado, Celeste Wilson, la presentadora de televisión que tenía 42 años, murió por un ataque cardíaco súbito.

Su deceso fue confirmado por WAPT, la cadena televisiva en la que se encontraba trabajando desde hace poco tiempo, pero en la que dejó una huella imborrable por su talento y calidad humana.

"Tenemos una noticia muy triste. Nuestra colega Celeste Wilson, quien recientemente se unió a WAPT como presentadora de fin de semana, falleció", comenzó diciendo el comunicado de la cadena televisiva.

"Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y acompañamos a su familia y amigos en el sentimiento", complementaron.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Celeste Wilson, la reconocida presentadora de televisión de Estados Unidos

Una vez la cadena televisiva confirmó la muerte de Celeste Wilson, sus seguidores reconocieron que se encuentran totalmente impactados y escribieron una gran cantidad de mensajes de condolencias.

"Mi sentido pésame para sus seres queridos", "Dios bendiga a su familia", "esto es muy triste", "era una persona tan dulce", "muy joven y talentosa" y "descansa, mi hermanita", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

 

