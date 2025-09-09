En Ecuador cayeron 26 disidentes de los Comandos de Frontera con millonarias propiedades

Las autoridades ecuatorianas dieron un duro golpe a los Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc, en la frontera norte del país.

A través de su cuenta de X, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, confirmó que la policía de su país logró recuperar más de $300 millones de dólares en bienes incautados a esta estructura criminal.

El operativo fue encabezado por la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con la Fiscalía del Estado, durante la madrugada de este 9 de septiembre en las provincias de Sucumbios, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo.

26 disidentes capturados

Allí fueron capturados 26 miembros de las disidencias de las Farc y fueron incautados 103 bienes pertenecientes a los Comandos de Frontera.

De acuerdo con las autoridades, esta organización se dedicaba al lavado de activos, principalmente en Sucumbios, en cabeza de alias Gerente, presunto cabecilla de la estructura disidente.

‘Gerente’ sería además responsable de la muerte de policías, militares y civiles; y en complicidad con su familia habría conformado un entramado para ingresar al sistema financiero nacional dinero proveniente de actividades ilícitas.

Millonarios bienes incautados

Sobre los bienes que fueron incautados, la Policía destacó dos haciendas de unas 620 hectáreas en Santo Domingo, una hacienda de 470 hectáreas en Esmeraldas y varias lubricadoras, ferreterías, bodegas, talleres mecánicos y lotes para el cultivo de palma africana.

A estos lugares se suman mansiones, casas, apartamentos, gasolineras, bodegas y parqueaderos, todos adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico y economías ilegales.

Estas labores fueron posibles gracias a los 668 allanamientos realizados por las autoridades en su estrategia de lucha contra el crimen.