Ecuador incauta cargamento de explosivos presuntamente destinado a grupos armados colombianos

Durante un operativo realizado en la madrugada del domingo en el Cantón Tulcán, la Policía de Ecuador decomisó un importante cargamento de material explosivo transportado en un camión que había salido de la provincia de El Oro. El vehículo fue interceptado durante controles preventivos y, tras una inspección minuciosa, se descubrió el arsenal oculto.

“Los hechos se suscitaron mientras personal policial realizaba controles preventivos, cuando, mediante técnicas de perfilamiento detuvieron un camión. Tras un registro exhaustivo, se descubrió que el vehículo transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos”, informaron las autoridades ecuatorianas en un comunicado oficial.

Cargamento explosivo podría haber llegado a grupos armados en Colombia: advierte Policía del Ecuador

En el camión se hallaron 25.000 metros de cordón detonante y 3.750 envolturas de emulnor, que fueron incautados por las fuerzas de seguridad. Además, se detuvo a las dos personas que viajaban a bordo, y su vehículo y teléfonos móviles fueron puestos bajo custodia.

Según información preliminar compartida por las autoridades ecuatorianas, se presume que el material explosivo iba a ser utilizado por grupos armados ilegales colombianos, posiblemente con fines terroristas.

Días antes, un atentado con explosivos dejó más de 70 heridos y al menos 7 muertos en Cali:

El hallazgo ocurre días después de un atentado con explosivos en Cali, que deja a más de 80 víctimas, tras una fuerte explosión en cercanías a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, que provocó la muerte de siete personas y dejó 78 heridos. De los afectados, 54 ya fueron dados de alta, pero tres aún permanecen en estado crítico.

Las investigaciones sobre el hecho, ocurrido la tarde del jueves 21 de agosto, apuntan a la participación de integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los presuntos responsables “integran la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y habrían trasladado dos camiones acondicionados con granadas de mortero y cilindros cargados de explosivos (nitrato de amonio y polvo de aluminio) desde zona rural de Corinto (Cauca) hasta Cali”.

El sábado 23 de agosto, Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, señalados de ubicar los dos camiones con cilindros explosivos cerca de la escuela de aviación, fueron enviados a prisión preventiva por decisión de un juez de control de garantías.