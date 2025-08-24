CANAL RCN
Internacional Video

Ecuador incauta cargamento de explosivos presuntamente destinado a grupos armados colombianos

El descubrimiento ocurre a contados días de la explosión en cercanías a la Escuela de aviación Marco Fidel Suárez en Cali.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
08:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante un operativo realizado en la madrugada del domingo en el Cantón Tulcán, la Policía de Ecuador decomisó un importante cargamento de material explosivo transportado en un camión que había salido de la provincia de El Oro. El vehículo fue interceptado durante controles preventivos y, tras una inspección minuciosa, se descubrió el arsenal oculto.

“Los hechos se suscitaron mientras personal policial realizaba controles preventivos, cuando, mediante técnicas de perfilamiento detuvieron un camión. Tras un registro exhaustivo, se descubrió que el vehículo transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos”, informaron las autoridades ecuatorianas en un comunicado oficial.

Revelan los rostros de los hombres que habrían activado los explosivos en el atentado en Cali
RELACIONADO

Revelan los rostros de los hombres que habrían activado los explosivos en el atentado en Cali

Cargamento explosivo podría haber llegado a grupos armados en Colombia: advierte Policía del Ecuador

En el camión se hallaron 25.000 metros de cordón detonante y 3.750 envolturas de emulnor, que fueron incautados por las fuerzas de seguridad. Además, se detuvo a las dos personas que viajaban a bordo, y su vehículo y teléfonos móviles fueron puestos bajo custodia.

Según información preliminar compartida por las autoridades ecuatorianas, se presume que el material explosivo iba a ser utilizado por grupos armados ilegales colombianos, posiblemente con fines terroristas.

Días antes, un atentado con explosivos dejó más de 70 heridos y al menos 7 muertos en Cali:

El hallazgo ocurre días después de un atentado con explosivos en Cali, que deja a más de 80 víctimas, tras una fuerte explosión en cercanías a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, que provocó la muerte de siete personas y dejó 78 heridos. De los afectados, 54 ya fueron dados de alta, pero tres aún permanecen en estado crítico.

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el atentado con explosivos en Cali?
RELACIONADO

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el atentado con explosivos en Cali?

Las investigaciones sobre el hecho, ocurrido la tarde del jueves 21 de agosto, apuntan a la participación de integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los presuntos responsables “integran la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y habrían trasladado dos camiones acondicionados con granadas de mortero y cilindros cargados de explosivos (nitrato de amonio y polvo de aluminio) desde zona rural de Corinto (Cauca) hasta Cali”.

El sábado 23 de agosto, Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, señalados de ubicar los dos camiones con cilindros explosivos cerca de la escuela de aviación, fueron enviados a prisión preventiva por decisión de un juez de control de garantías.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Murió reconocido actor que hizo parte de dos series exitosas: esto se reveló

Donald Trump

Trump escala choques con demócratas al ampliar planes con la Guardia Nacional

Venezuela

¿Qué es la Milicia Bolivariana? Maduro hizo un llamado a los venezolanos para que sean voluntarios

Otras Noticias

La casa de los famosos

Karina García contó la verdad sobre su distanciamiento y separación con Andrés Altafulla: "quería contarles"

En un video publicado en redes sociales, Karina García explicó por qué estuvo alejada de Altafulla. ¿Pasó algo entre ellos?

América de Cali

🔴EN VIVO🔴 América de Cali 1 vs. Atlético Nacional 1: ¡Inicia el segundo tiempo!

Conéctese con todas las emociones que dejará el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, en el Pascual Guerrero.

Andi

Bruce Mac Master: “Un presidente no puede abusar de su poder con las palabras”

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de agosto de 2025

Salud mental

Capacidad de atención del sistema de salud ha ido reduciéndose desde el 2022