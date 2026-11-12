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Atento: este fuerte sismo se presentó en el mundo hoy 12 de noviembre de 2026

¿De cuánto fue la magnitud exacta? ¿Qué se ha indicado hasta el momento? Descubra los detalles.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

noviembre 12 de 2026
02:53 p. m.
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Cuando en Colombia eran las 10:45 de la noche del 11 de noviembre de 2026, pero en las Islas Georgia del Sur ya eran la 1:45 de la madrugada del 12 de noviembre, se presentó un fuerte movimiento telúrico en esa región del mundo.

La magnitud sobrepasó los 5.0 y la profundidad estuvo por encima de los 100 kilómetros.

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¿Dónde fue exactamente el epicentro? ¿Qué han determinado las autoridades tras los respectivos monitoreos y recorridos por el territorio? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió hoy 12 de noviembre de 2026 en las Islas Georgia del Sur

  • 1:45 a.m. del 12 de noviembre en las Islas Georgia del Sur / 10:45 p.m. del 11 de noviembre en Colombia.

Epicentro: océano Atlántico Sur, 31 km al este de Bristol, Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: 122 kilómetros.

Intensidad del temblor: 3.

Volcán más cercano: a 29 kilómetros de Bristol Island.

¿Qué han planteado las autoridades tras el sismo de este 12 de noviembre de 2026 en las Islas Georgia del Sur?

Las autoridades locales no han emitido alertas de emergencia y, además, han aclarado que en la zona más próxima al epicentro no hay una población permanente.

En medio de esa coyuntura, el Servicio Geológico de Estados Unidos decretó una alerta verde, lo que significa que es muy improbable que se registren daños estructurales, víctimas e, incluso, pérdidas económicas.

Por otra parte, las autoridades han monitoreado el oleaje de las costas y han aclarado que no existe el riesgo de que se genere un tsunami.

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Asimismo, se ha comunicado que no se han registrado réplicas considerables, aunque podría ser probable que en esa zona se continúe liberando energía.

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