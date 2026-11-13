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Fuerte temblor en Perú hoy, 13 de noviembre: reportaron magnitud de 5,8

Reportan fuerte temblor en Perú este 13 de noviembre, con magnitud preliminar de 5,8 y epicentro a 79 km de Changuillo, en la región de Ica.

Fuerte temblor en Perú hoy, 13 de noviembre: reportan magnitud de 5,8
Foto: SGC

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
12:32 p. m.
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Un fuerte temblor se registró cerca de la costa de Perú este viernes 13 de noviembre de 2026.

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El Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) estimó una magnitud de 5,6 y una profundidad de 10 kilómetros, según informó Reuters. Otro reporte preliminar situó el epicentro a 79 kilómetros de Changuillo y calculó una magnitud de 5,8.

¿Dónde fue el temblor en Perú este 13 de noviembre?

Changuillo, distrito de la provincia de Nasca, en la región de Ica, figura como punto de referencia en el reporte que estimó la magnitud en 5,8.

La distancia indicada en ese registro corresponde al trayecto entre la localidad y el epicentro, el punto de la superficie ubicado directamente sobre el lugar donde se originó el sismo.

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Las cifras de 5,6 y 5,8 corresponden a estimaciones preliminares. Los centros de monitoreo pueden ajustar la magnitud, la ubicación y la profundidad a medida que revisan los datos de sus estaciones.

¿Qué significa que el sismo haya sido superficial?

La estimación de 10 kilómetros indica que el movimiento se originó relativamente cerca de la superficie.

En general, un temblor superficial puede provocar una sacudida más intensa cerca del epicentro que uno de magnitud similar que se origine a mayor profundidad.

La magnitud describe el tamaño del sismo, mientras que la intensidad indica qué tan fuerte se sintió en un lugar concreto.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas por parte de las autoridades locales.

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