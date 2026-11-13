¡Sigue en alza! Este fue el nuevo cambio que tuvo el precio del dólar en el cierre de hoy 13 de noviembre

El precio del dólar inició la jornada de este viernes 13 de noviembre de 2026 en 3.310,000 pesos.

Sin embargo, antes de la 1:00 de la tarde tuvo un leve repunte y volvió a cerrar con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 13 de noviembre de 2026

El Banco de la República notificó que el dólar cerró la semana exactamente en 3.315,560 pesos.

Es decir que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un incremento de 5.56 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado quedó en 3.317,130 pesos y la Tasa Representativa del Mercado alcanzó su nivel más alto en más de un mes y llegó a 3.301,91 pesos.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado del dólar a lo largo de la semana?

Este viernes 13 de noviembre, después de varias semanas, la Tasa Representativa del Mercado volvió a cruzar la barrera de los 3.300 pesos.

Las variaciones desde el lunes 9 de noviembre fueron las siguientes:

Lunes 9 de noviembre de 2026: 3.237,83 pesos.

Martes 10 de noviembre de 2026: 3.269,88 pesos.

Miércoles 11 de noviembre de 2026: 3.297,07 pesos.

Jueves 12 de noviembre de 2026: 3.297,07 pesos.

Viernes 13 de noviembre de 2026: 3.301,91 pesos.

¿Qué han determinado los expertos tras los últimos cambios en el precio del dólar?

"La evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en los commodities energéticos podría exacerbar o amortiguar los movimientos generados por los datos económicos", manifestó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"Una nueva escalada que empuje al petróleo al alza reforzaría el sesgo hawkish de la Fed, mientras que avances diplomáticos que moderen el precio del crudo podrían actuar como contrapeso", también indicó el experto.