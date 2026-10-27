Se pronunció la hermana de Kbeto Zuleta con emotivo mensaje: contó en qué estado se encuentra

El país sigue pendiente del estado de salud del reconocido cantante Kbeto Zuleta, quien resultó gravemente lesionado en medio de un accidente de tránsito cuando se devolvía de un concierto.

Este hecho se registró en la madrugada del lunes 26 de octubre en el puente que queda sobre el río Ariguaní. Al parecer, el conductor que manejaba el autobús en el que iban Zuleta con su agrupación experimentó un microsueño.

Accidente dejó fallecidos

Acto seguido, el vehículo se chocó con una baranda y cayó al río. Lamentablemente, dos personas fallecieron: Harold Santana, guitarrista, y Giovanny Lobo, corista. Por su parte, los heridos fueron llevados a la clínica Sinaís Vitais de Bosconia y a la clínica Erasmo de Valledupar.

Kbeto está con pronóstico reservado en Bosconia y le amputaron la pierna izquierda por la gravedad de las heridas. El cuerpo médico está tratando de estabilizarlo para llevarlo a un centro hospitalario especializado en Bogotá o Medellín.

A través de un comunicado, la agrupación musical informó que el papá de Kbeto, Poncho Zuleta, estuvo en la clínica en horas de la tarde del lunes. También arribaron otros familiares.

¿Cómo pasó Kbeto la primera noche en la clínica?

Con corte a las 10:30 a. m. de este martes 27 de octubre, la clínica informó que el artista permanece en “cuidados intensivos, en recuperación posquirúrgica y presenta signos de mejoría en su evolución”.

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A través de redes sociales, su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, dejó un emotivo mensaje: “Manito, han sido horas difíciles orando por tu vida y por la recuperación que te acompaña en este sueño de llevar el legado Zuleta en la música vallenata (…) Pronto volveremos a abrazarnos”.

La congresista pasó por los micrófonos de La FM y extendió sus condolencias a los dos fallecidos. “En medio de su situación delicada, gracias a Dios está estable y tenemos expectativa de que su recuperación va a seguir favorable”, declaró al mencionar que el artista sufrió un sangrado pulmonar y múltiples fracturas que requieren cirugía.