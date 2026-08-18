Tembló en México: fuerte sismo de 5,7 sorprendió en la madrugada de este 18 de agosto

Un fuerte temblor de magnitud 5,7 sacudió México durante la madrugada de este martes 18 de agosto de 2026.

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El movimiento se registró en aguas del océano Pacífico, frente a las costas del estado de Chiapas, y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como un evento sísmico internacional.

Temblor en México hoy, 18 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el movimiento ocurrió exactamente a las 12:02 a. m., hora local, y tuvo como referencia a Puerto Madero, México. El reporte indicó una magnitud de 5,7 y una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

La información coincide con el registro del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que ubicó el terremoto a unos 95 kilómetros al suroeste de Puerto Madero, con una profundidad calculada de 10 kilómetros.

“Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-08-18, 00:02 hora local. Magnitud 5.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Puerto Madero, Mexico”, informó el SGC.

Las coordenadas entregadas por las autoridades fueron 14,23 grados de latitud y -93,15 grados de longitud. El evento quedó identificado por el SGC bajo el código SGC2026qethnb y su localización fue establecida de manera manual.

¿El fuerte sismo en México representa riesgo para Colombia?

Por su ubicación, el movimiento ocurrió a una distancia considerable del territorio colombiano. Según el reporte del SGC, entre los municipios y lugares colombianos más cercanos aparece San Andrés, a aproximadamente 1.251 kilómetros del punto donde se originó el temblor.

Hasta el momento de publicación de este artículo, las autoridades no habían informado sobre afectaciones de consideración relacionadas con el movimiento.

México se encuentra en una región de alta actividad sísmica debido a la interacción de diferentes placas tectónicas. Por esta razón, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los movimientos que se presentan tanto en territorio continental como frente a sus costas.