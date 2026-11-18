Mientras que en Colombia eran las 11:41 de la noche del 17 de noviembre, pero en Indonesia las 4:41 de la mañana del 18 de noviembre, ocurrió un fuerte sismo en esa región.

La magnitud estuvo cerca de alcanzar los 6.0 y la profundidad, según el análisis de los expertos, fue superficial.

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Así fue el fuerte sismo que se registró en Indonesia hoy 18 de noviembre de 2026

4:41 a.m. del 18 de noviembre del 2026 en Indonesia / 11:41 p.m. del 17 de noviembre del 2026 en Colombia.

Epicentro: 41 km al norte de Ruteng, Kabupaten Manggarai, East Nusa Tenggara, Indonesia,

Magnitud: 5.8.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 41 kilómetros de Ruteng, a 76 de Labuan Bajo, a 120 de Komodo, a 141 de Ende, a 159 de Waingapu, a 174 de Sape, a 190 de Maumere, a 193 de Tambolaka, a 200 de Bima y a 230 de Dompu.

¿Qué han reportado las autoridades de Indonesia tras el fuerte sismo de hoy 18 de noviembre de 2026?

Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, aunque el movimiento telúrico tuvo una magnitud considerable y alcanzó a sentirse la 'vibración' en algunas zonas, no hay reportes de daños estructurales, heridos o víctimas.

Después del barrido se conoció que hubo temor en los habitantes de Manggarai, pero que tras los respectivos protocolos de evacuación se fue retomando la calma y la situación volvió a la normalidad.

Además, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica especificó que este sismo se generó porque hubo una falla inversa del arco posterior de Flores.

Sin embargo, también se aclaró que no existe la posibilidad de que se genere un tsunami y, por lo tanto, las actividades marítimas seguirán su curso normal en las costas de Indonesia.