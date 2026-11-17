Cuando en Colombia eran las 9:00 de la noche del 16 de noviembre de 2026, pero en las Islas Salomón el reloj marcaba la 1:00 de la tarde del 17 de noviembre, se presentó un fuerte sismo en esa región de Oceanía.

La magnitud alcanzó los 5.0, mientras que la profundidad fue superficial. ¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron los lugares más cercanos? ¿Qué han planteado las autoridades locales? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en las Islas Salomón hoy 17 de noviembre de 2026

1:00 p.m. del 17 de noviembre de 2026 en las Islas Salomón / 9:00 p.m. del 16 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: mar del Coral, 170 km al sureste de Uki Ni Massi, Makira, Islas Salomón.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 138 kilómetros de Kirakira, a 360 de Malango, a 366 de Lata, a 367 de Tandai, a 368 de Honiara, a 368 de Auki, a 371 de Malango, a 376 de Tulagi, a 497 de Buala y a 626 de Port-Olry.

Este ha sido el balance de las autoridades tras el fuerte sismo de hoy 17 de noviembre de 2026 en las Islas Salomón

Hasta el momento, las autoridades de las Islas Salomón no han emitido reportes de daños estructurales, heridos o víctimas.

En medio de esa coyuntura, los expertos han indicado que, a raíz de que el epicentro del sismo se generó mar adentro, la energía se fue atenuando y no interactuó con agresividad en la tierra.

Además, luego de que se efectuaron los primeros monitoreos, no se detectó un comportamiento anormal en las olas y, por lo tanto, se descartó el riesgo de tener que decretar una alerta de tsunami.