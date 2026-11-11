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Atento: se reportó otro fuerte sismo en el mundo HOY 11 de noviembre de 2026

¿De cuánto fue la profundidad de este sismo? Entérese de los detalles completos aquí.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

noviembre 11 de 2026
03:11 p. m.
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Las entidades sísmicas oficiales alertaron un nuevo movimiento telúrico en Japón durante este 11 de noviembre de 2026.

El evento se presentó cuando en Colombia eran las 12:51 de la madrugada, pero el reloj ya marcaba las 4:51 de la tarde en el territorio japonés.

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La magnitud alcanzó los 5.0, mientras que la profundidad superó los 300 kilómetros. ¿Cuál es el balance que han entregado las autoridades locales? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Japón hoy 11 de noviembre de 2026

  • 4:51 de la tarde en Japón / 12:51 de la madrugada en Colombia.

Epicentro: mar de Ojotsk, 51 km al este de Makubetsu, Hokkaido, Japón.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: 302 kilómetros.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Karibetsu, a 34 de Hamatonbetsu, a 51 de Makubetsu, a 53 de Nakatonbetsu, a 56 de Esashi, a 62 de Wakkanai, a 66 de Toyotomi y a 67 de Horonobe.

Este ha sido el balance de las autoridades de Japón tras el fuerte sismo de hoy 11 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Investigación para las Ciencias de la Tierra y la Resiliencia ante Desastres de Japón aclaró que, debido a que la profundidad del sismo superó los 300 kilómetros, la energía se liberó antes de llegar a la superficie terrestre y no se presentaron daños.

Es así como no se han reportado heridos ni víctimas y los ciudadanos han continuado realizando sus actividades cotidianas con normalidad.

Además, la Agencia Meteorológica de Japón realizó el monitoreo pertinente en el mar en el que se originó el sismo y aclaró que, también por la profundidad que tuvo, no existe ningún riesgo de que se genere un tsunami.

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No obstante, las autoridades les recordaron a los ciudadanos que se pueden seguir presentando réplicas tras el sismo de magnitud 5.7 que se presentó el pasado 8 de noviembre.

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